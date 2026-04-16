Sydney Sweeney

Megvan a „szerencsés rohadék", aki a világ egyik legszebb nőjével randizik

Hónapok óta találgatják, mi lehet a két híresség között. Sydney Sweeney most egy olyan fotót osztott meg, amely után még erősebbek lettek a kapcsolatáról szóló találgatások. A képet később a zenei menedzser is továbbosztotta egy sokatmondó megjegyzéssel.
Sydney Sweeneykapcsolatszexi színésznősztárpár

Sydney Sweeney és Scooter Braun egy Instagram-fotóval gyakorlatilag hivatalossá tették a kapcsolatukat, miután hónapok óta keringenek róluk a románcpletykák. A 28 éves színésznő egy fekete-fehér képet osztott meg, amelyen a 44 éves zenei menedzser hátulról átöleli őt az Euphoria harmadik évadának múlt heti los angelesi premierjén. Braun később továbbosztotta a bejegyzést, és csak ennyit írt mellé: „Szerencsés rohadék.”

Sydney Sweeney és Scooter Braun

A párost először 2025 júniusában hozták hírbe, amikor mindketten részt vettek Jeff Bezos és Lauren Sánchez velencei esküvőjén. Azóta többször látták őket együtt, szeptemberben még arról szóltak a hírek, hogy csak lazán randizgatnak, novemberre viszont már több forrás szerint is komolyabbra fordult köztük a viszony. Az utóbbi időben Los Angelesben is több közös megjelenésük volt.

Sydney Sweeney korábban egy interjúban arról beszélt, hogy a magánélete rendszeresen címlapokra kerül, és gyakran olyan férfiakkal is összehozzák, akikkel valójában nincs kapcsolata. Azt mondta, olyan társat keres, aki egyszerre lehet a legjobb barátja, szövetségese és alkotótársa is – írja az Independent.

Bár a pletykák már régóta terjengtek a híres színésznő és a produer kapcsolatáról, a napokban ez beigazolódott.

Korábban is beszámoltunk már kapcsolatukról, ami akkor még csak egy (erős gyanúra okot adó) szaftos pletyka volt.

Sydney Sweeney új párja a nála jóval idősebb zenei mogul, Scooter Braun. Sydney Sweeney párkapcsolatai körül most a szakértők is megszólaltak, és elárulták, miért választ gyakran idősebb férfiakat a fiatal színésznő.

 

