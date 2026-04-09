Újabb hollywoodi balhé? – Sydney Sweeney és Zendaya között kitört a háború

Los Angelesben, 2026. április 8-án tartották a Eufória harmadik évadának premierjét a TCL Chinese Theatre-ben, ahol Sydney Sweeney és Zendaya is megjelent, de a beszámolók szerint alig kerültek kapcsolatba egymással. Gyorsan beindultak a találgatások, miután a Page Six arról írt, hogy a feszültségről szóló híresztelések újra felerősödtek, miközben egy, az ügyet ismerő forrás ezt később tagadta, és azt állította, hogy nincs valós viszály a két színésznő között.
Sydney Sweeney és Zendaya körül beindultak a pletykák
A premieren Sydney Sweeney több szereplőtársával is fotózkodott, miközben Zendaya később érkezett, így elkerülték egymást. A lap ugyanakkor azt is megírta, hogy egy másik bennfentes szerint a távolságtartás mögött egyszerű időzítési okok állhatnak, nem pedig valódi konfliktus.
A Sydney nemcsak a pletykák miatt kapott figyelmet: a Page Six egy külön cikkben arról is beszámolt, hogy a premieren Scooter Braunnal mutatkozott, és a lap szerint a kapcsolatuk egyre komolyabbnak tűnik.
Egyelőre nincs bizonyíték valódi háborúra
Bár a vörös szőnyeges távolságtartás látványos volt, jelenleg inkább pletykákról, mintsem bizonyított konfliktusról lehet beszélni. Annyi biztos, hogy
az Eufória harmadik évada 2026. április 12-én debütál,
és a premier után még több figyelem irányulhat Sydney Sweeney és Zendaya kapcsolatára is.
Zendaya egy különleges, kék árnyalatokban játszó, tollakkal borított ruhában lépett a vörös szőnyegre.
Sydney Sweeney egy elegáns, archív Pierre Cardin-ruhában jelent meg, amely finoman rásimult az alakjára, és különösen feltűnővé tette a megjelenését. A szelídebb, angyalibb összhatás sokakat meglepett.