Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zendaya

Újabb hollywoodi balhé? – Sydney Sweeney és Zendaya között kitört a háború

10 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb pletyka borzolja a kedélyeket Hollywoodban: a Euphoria Los Angeles-i premierjén feltűnően kerülték egymást a sztárok. Sydney Sweeney neve most azért került a figyelem középpontjába, mert a beszámolók szerint Zendayával látványosan távol maradtak egymástól a vörös szőnyegen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZendayaSydney SweeneyHollywoodbalhé

Los Angelesben, 2026. április 8-án tartották a Eufória harmadik évadának premierjét a TCL Chinese Theatre-ben, ahol Sydney Sweeney és Zendaya is megjelent, de a beszámolók szerint alig kerültek kapcsolatba egymással. Gyorsan beindultak a találgatások, miután a Page Six arról írt, hogy a feszültségről szóló híresztelések újra felerősödtek, miközben egy, az ügyet ismerő forrás ezt később tagadta, és azt állította, hogy nincs valós viszály a két színésznő között.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 04: (L-R) Barbie Ferreira, Zendaya, Sydney Sweeney attend the LA Premiere Of HBO's "Euphoria" at The Cinerama Dome on June 04, 2019 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Zendaya és Sydney Sweeney 2019-ben még egymás mellett pózoltak, most feltűnően kerülték egymást
Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Sydney Sweeney és Zendaya körül beindultak a pletykák

A premieren Sydney Sweeney több szereplőtársával is fotózkodott, miközben Zendaya később érkezett, így elkerülték egymást. A lap ugyanakkor azt is megírta, hogy egy másik bennfentes szerint a távolságtartás mögött egyszerű időzítési okok állhatnak, nem pedig valódi konfliktus.

A Sydney nemcsak a pletykák miatt kapott figyelmet: a Page Six egy külön cikkben arról is beszámolt, hogy a premieren Scooter Braunnal mutatkozott, és a lap szerint a kapcsolatuk egyre komolyabbnak tűnik.

Egyelőre nincs bizonyíték valódi háborúra

Bár a vörös szőnyeges távolságtartás látványos volt, jelenleg inkább pletykákról, mintsem bizonyított konfliktusról lehet beszélni. Annyi biztos, hogy 

az Eufória harmadik évada 2026. április 12-én debütál, 

és a premier után még több figyelem irányulhat Sydney Sweeney és Zendaya kapcsolatára is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról