Volt felesége kitálalt Sylvester Stalloneról – ilyen az akciósztár az ágyban

2026. április 21-én került adásba a Belve új epizódja a Rai 2-n, amelyben Brigitte Nielsen mesélt az alkoholproblémáiról, korábbi összeomlásáról és a Sylvester Stalloneval kötött, mindössze 19 hónapig tartó házasságáról. A Sylvester Stallone körüli új megszólalás különösen nagy visszhangot váltott ki, mert a színésznő azt állította, hogy volt férje pszichológiailag és fizikailag is bántalmazó volt, és a szakítás után a hollywoodi feketelistára tette – írja a La Milano.
Súlyos szavakkal üzent Sylvester Stallonenak
Brigitte Nielsen nem finomkodott, amikor egykori házasságáról beszélt. Az interjúban azt mondta:
Már az esküvő éjszakáján minden megváltozott.
Majd azt is állította, hogy Sylvester Stallone „pszichológiailag és fizikailag is nagyon rossz volt” vele. A színésznő szerint a kapcsolat tragédiává vált, és úgy fogalmazott, egy idő után már veszélyben érezte magát.
Nemcsak a házasságról beszélt
A színésznő az interjúban felidézte alkohol-függőségének legsötétebb időszakát is, köztük azt az esetet, amikor 2003-ban nyugtatók és whiskey keverékével próbált menekülni a fájdalom elől. Nielsen arról is beszélt, hogy a róla készült, ittas állapotot mutató lesifotók lelkileg is megtörték.
Sylvester Stallone újra a bulvár középpontjában
Az interjú azért is robbant nagyot, mert Nielsen nemcsak a kapcsolatukról, hanem Stallone magánéletéről is csípős megjegyzést tett. Az olasz és nemzetközi sajtó ezt emelte ki a legnagyobb szenzációként, így a megszólalásból gyorsan újabb celebbotrány lett.
