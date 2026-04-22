Volt felesége kitálalt Sylvester Stalloneról – ilyen az akciósztár az ágyban

2026. április 21-én került adásba a Belve új epizódja a Rai 2-n, amelyben Brigitte Nielsen mesélt az alkoholproblémáiról, korábbi összeomlásáról és a Sylvester Stalloneval kötött, mindössze 19 hónapig tartó házasságáról. A Sylvester Stallone körüli új megszólalás különösen nagy visszhangot váltott ki, mert a színésznő azt állította, hogy volt férje pszichológiailag és fizikailag is bántalmazó volt, és a szakítás után a hollywoodi feketelistára tette – írja a La Milano.

Brigitte Nielsen és Sylvester Stallone a Cobra c. filmben

Fotó: WARNER BROS. / CANNON / Collection ChristopheL via AFP

Súlyos szavakkal üzent Sylvester Stallonenak

Brigitte Nielsen nem finomkodott, amikor egykori házasságáról beszélt. Az interjúban azt mondta:

Már az esküvő éjszakáján minden megváltozott.

Majd azt is állította, hogy Sylvester Stallone „pszichológiailag és fizikailag is nagyon rossz volt” vele. A színésznő szerint a kapcsolat tragédiává vált, és úgy fogalmazott, egy idő után már veszélyben érezte magát.

Nemcsak a házasságról beszélt

A színésznő az interjúban felidézte alkohol-függőségének legsötétebb időszakát is, köztük azt az esetet, amikor 2003-ban nyugtatók és whiskey keverékével próbált menekülni a fájdalom elől. Nielsen arról is beszélt, hogy a róla készült, ittas állapotot mutató lesifotók lelkileg is megtörték.

Sylvester Stallone újra a bulvár középpontjában

Az interjú azért is robbant nagyot, mert Nielsen nemcsak a kapcsolatukról, hanem Stallone magánéletéről is csípős megjegyzést tett. Az olasz és nemzetközi sajtó ezt emelte ki a legnagyobb szenzációként, így a megszólalásból gyorsan újabb celebbotrány lett.