Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riadót fújtak Németországban, óriási bajok állnak a küszöbön

Hoppá

Megszületett a döntés: soha többé nem vehetnek cigarettát ezek az emberek

Brigitte Nielsen

Volt felesége kitálalt Sylvester Stalloneról – ilyen az akciósztár az ágyban

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brigitte Nielsen durva állításokat fogalmazott meg Sylvester Stalloneról az olasz Belve című műsorban, ahol viharos házasságáról és tönkrement karrierjéről is beszélt. A Sylvester Stallone név ezúttal nem egy új film, hanem egy botrányos vallomás miatt került ismét a bulvárlapok címlapjára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brigitte NielsenSylvester Stallonebotrányházasság

2026. április 21-én került adásba a Belve új epizódja a Rai 2-n, amelyben Brigitte Nielsen mesélt az alkoholproblémáiról, korábbi összeomlásáról és a Sylvester Stalloneval kötött, mindössze 19 hónapig tartó házasságáról. A Sylvester Stallone körüli új megszólalás különösen nagy visszhangot váltott ki, mert a színésznő azt állította, hogy volt férje pszichológiailag és fizikailag is bántalmazó volt, és a szakítás után a hollywoodi feketelistára tette – írja a La Milano.

Brigitte Nielsen és Sylvester Stallone a Cobra c. filmben
Brigitte Nielsen és Sylvester Stallone a Cobra c. filmben
Fotó: WARNER BROS. / CANNON / Collection ChristopheL via AFP

Súlyos szavakkal üzent Sylvester Stallonenak

Brigitte Nielsen nem finomkodott, amikor egykori házasságáról beszélt. Az interjúban azt mondta: 

Már az esküvő éjszakáján minden megváltozott.

Majd azt is állította, hogy Sylvester Stallone „pszichológiailag és fizikailag is nagyon rossz volt” vele. A színésznő szerint a kapcsolat tragédiává vált, és úgy fogalmazott, egy idő után már veszélyben érezte magát.

Nemcsak a házasságról beszélt

A színésznő az interjúban felidézte alkohol-függőségének legsötétebb időszakát is, köztük azt az esetet, amikor 2003-ban nyugtatók és whiskey keverékével próbált menekülni a fájdalom elől. Nielsen arról is beszélt, hogy a róla készült, ittas állapotot mutató lesifotók lelkileg is megtörték.

Sylvester Stallone újra a bulvár középpontjában

Az interjú azért is robbant nagyot, mert Nielsen nemcsak a kapcsolatukról, hanem Stallone magánéletéről is csípős megjegyzést tett. Az olasz és nemzetközi sajtó ezt emelte ki a legnagyobb szenzációként, így a megszólalásból gyorsan újabb celebbotrány lett.

Ez is érdekelheti:

Kiderültek Hulk Hogan mocskos hazugságai – ez egészen sokkoló

Sokkoló részletek láttak napvilágot a pankráció és a szórakoztatóipar egyik legnagyobb ikonjáról. Egy új dokumentumsorozat szerint a rajongók által ismert történet több ponton sem fedte a valóságot. A produkció középpontjában Hulk Hogan áll, akinek az életéről most egészen más kép rajzolódik ki.

Megalázó dolgot tettek Sydney Sweeney-vel, csúnyán elbántak vele

Komoly meglepetés érte a rajongókat. Sydney Sweeney hiába forgatott jelenetet a nagy visszatérő filmben, végül teljesen kivágták a produkcióból.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!