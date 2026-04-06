Elképesztő: ezt a fűszerkeveréket ne használja az erdőben, mert a szagára jönnek a vaddisznók

Bár elsőre ártalmatlannak tűnhet, ez a szag gyakran vaddisznók jelenlétére utal. A szakértők szerint a jelenség nem a táplálkozásukhoz köthető, hanem az állatok által kibocsátott feromonokhoz. Ezek az anyagok különösen a párzási időszakban erőteljesek, és az állatok távozása után még órákig érezhetők maradhatnak az erdőben - írja a Travel Book.

Szakértők szerint ez a szag hasonlít az állatok feromonjához. A kép illusztráció.

A Maggi fűszerkeverék szaga mágnesként vonzza a vaddisznókat

A vaddisznók ráadásul nemcsak kibocsátják ezt a jellegzetes szagot, hanem érdeklődést is mutatnak a hasonló illatok iránt. Egyes megfigyelések szerint a Maggi típusú ízesítők akár vonzhatják is őket, feltehetően az ízfokozók miatt. A szakemberek azonban határozottan óva intenek attól, hogy bárki szándékosan próbálja magához csalogatni ezeket az állatokat, különösen tavasszal, amikor az anyakocák fokozottan védelmezik malacaikat, és agresszívebben reagálhatnak.

Amennyiben túrázás közben mégis vaddisznóval találkozik valaki, a legfontosabb a nyugalom megőrzése és a megfelelő távolság tartása.

Kiemelten veszélyes helyzet alakulhat ki, ha malacokat is látunk a közelben. A fenyegetés jelei közé tartozik a horkantás, a fogak csattogtatása vagy a farok jellegzetes mozgása. Ilyen esetben ajánlott lassan, hirtelen mozdulatok nélkül hátrálni, kerülve a zajkeltést, amely tovább ingerelheti az állatokat. Ha mégis támadásra kerülne sor, a szakértők szerint célszerű határozott, zajos fellépéssel – például tapsolással és fenyegető testtartással – megpróbálni elriasztani a vaddisznót, a pánikszerű menekülés helyett.

'Scotland needs new approach to deal with feral pigs, report says'



They're *not* feral pigs. They're wild boar, a native British species which was wiped out by humans, and which are now back in Britain.



Wild boar have as much right to be here as we do.https://t.co/R3pA3huWeF — Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) March 4, 2026

A szakemberek hangsúlyozzák: a természetben való biztonságos mozgás kulcsa a tájékozottság. Egy szokatlan szag is lehet fontos jelzés – és akár segíthet elkerülni egy veszélyes találkozást. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy egyre több vaddisznó bukkanhat fel a városokban.