Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megkezdődött a Fidesz megújulása: kemény döntéseket hoztak - mutatjuk

Sport

A legendák kiakadtak, a PSG edzője soha nem látott még ilyen meccset

Ilyet alig látni: különös állat jelent meg a fák között

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ritka és különleges jelenség borzolta a kedélyeket Long Islanden, ahol egy szokatlan külsejű állat tűnt fel. A különleges szarvas nemcsak a helyieket, hanem a szakértőket is meglepte ritkasága miatt.
Egy rendkívül ritka szarvaspárt észleltek az Egyesült Államokban, Long Island térségében. A különleges megjelenésű állatok gyorsan felkeltették a helyiek és a szakértők figyelmét is. A megfigyelés azért is számít kivételesnek, mert ilyen szarvas csak nagyon ritkán fordul elő a természetben – írja a New York Post.

Rendkívül ritka szarvasokat észleltek az Egyesült Államokban
Rendkívül ritka szarvasokat észleltek az Egyesült Államokban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Ritka szarvasokat figyeltek meg Long Islanden

A beszámolók szerint egy piebald, azaz foltos szarvaspárt – egy bakot és egy sutát – figyeltek meg Suffolk megyében, a Long Island Pine Barrens területén. Ez a különleges szarvas egy ritka genetikai jelenség miatt alakul ki: bundájában fehér foltok keverednek a megszokott barna színnel. Az ilyen egyedek a fehérfarkú szarvasok mindössze körülbelül egy százalékát teszik ki.

Az egyik állatot december óta többször is lefotózták egy erdős, keleti Long Island-i kertben. 

Egy helyi lakos elmondása szerint először megdöbbent a látványtól, majd lenyűgözőnek találta a különleges szarvast. A szakértők szerint a jelenség akkor fordul elő, ha mindkét szülő hordozza a ritka, recesszív gént. A megfigyelt szarvaspár jó egészségi állapotban van, és várhatóan tavasszal párosodik. Ritkaságuk miatt egyes államokban tilos az ilyen állatok vadászata, a szakértők pedig arra figyelmeztetnek, hogy az emberek tartsanak távolságot tőlük.

Horror a kertben: szarvasok ölték meg a nagymamát

Az Ohio állambeli nagymamának az önzetlensége lett a veszte. A nő évek óta foglalkozott szarvasok mentésével és gondozásával, mégis brutális módon végeztek vele az állatok.

 

Vérszarvas fenyegető aurával: csúnya vége lett a találkozásnak

Mezőfalván nem hétköznapi bejelentés érkezett a hatóságokhoz. Egy férfit megtámadott egy megzavarodott szarvas, miután el akarta terelni az állatot az ingatlanja közeléből.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!