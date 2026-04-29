Ilyet alig látni: különös állat jelent meg a fák között

Egy rendkívül ritka szarvaspárt észleltek az Egyesült Államokban, Long Island térségében. A különleges megjelenésű állatok gyorsan felkeltették a helyiek és a szakértők figyelmét is. A megfigyelés azért is számít kivételesnek, mert ilyen szarvas csak nagyon ritkán fordul elő a természetben – írja a New York Post.

A beszámolók szerint egy piebald, azaz foltos szarvaspárt – egy bakot és egy sutát – figyeltek meg Suffolk megyében, a Long Island Pine Barrens területén. Ez a különleges szarvas egy ritka genetikai jelenség miatt alakul ki: bundájában fehér foltok keverednek a megszokott barna színnel. Az ilyen egyedek a fehérfarkú szarvasok mindössze körülbelül egy százalékát teszik ki.

Az egyik állatot december óta többször is lefotózták egy erdős, keleti Long Island-i kertben.

Egy helyi lakos elmondása szerint először megdöbbent a látványtól, majd lenyűgözőnek találta a különleges szarvast. A szakértők szerint a jelenség akkor fordul elő, ha mindkét szülő hordozza a ritka, recesszív gént. A megfigyelt szarvaspár jó egészségi állapotban van, és várhatóan tavasszal párosodik. Ritkaságuk miatt egyes államokban tilos az ilyen állatok vadászata, a szakértők pedig arra figyelmeztetnek, hogy az emberek tartsanak távolságot tőlük.