Ez a gyümölcs most a legújabb szuperélelmiszer

Miközben olyan divatos szuperélelmiszerek, mint az açai, az avokádó vagy a quinoa világszerte reflektorfénybe kerültek, a szerényebb szeder csendben bizonyít. Bár kevésbé felkapott, rendszeres fogyasztását számos pozitív élettani hatással hozzák összefüggésbe: támogathatja az immunrendszert, javíthatja az emésztést, hozzájárulhat a száj egészségéhez, sőt bizonyos betegségek megelőzésében is szerepet játszhat. A bogyós gyümölcsök szezonjának közeledtével ismét érdemes nagyobb figyelmet fordítani erre az édes-savanykás finomságra - írja a NY Post.

A szeder javítja a memóriát

A szeder kiemelkedően gazdag C-vitaminban, amely támogatja a sebgyógyulást, segíti a kollagéntermelést, és hozzájárul a bőr egészségének megőrzéséhez. Emellett erős antioxidáns hatással is bír, így csökkentheti a szervezetben zajló káros oxidatív folyamatokat, miközben segíti a vas felszívódását és erősíti az immunrendszert. Jelentős mennyiségben tartalmaz K-vitamint is, amely fontos szerepet játszik a véralvadásban és a csontok egészségének fenntartásában. A benne található mangán szintén hozzájárul a csontok erősségéhez és az anyagcsere megfelelő működéséhez.

A szeder különösen értékes rostforrás.

Egyetlen csészényi adag akár a napi ajánlott rostbevitel jelentős részét is fedezheti. A rostok nemcsak az emésztést segítik, hanem hozzájárulhatnak a koleszterinszint csökkentéséhez is. Az oldható rostok megkötik az epesavakat, ezzel segítve azok kiürülését, míg az oldhatatlan rostok támogatják a bélmozgást, megelőzve a székrekedést és a puffadást. A bogyós gyümölcsök általában jótékony hatással vannak az agyműködésre, és ez alól a szeder sem kivétel.

Antioxidánsai védhetik az idegsejteket és csökkenthetik a gyulladásokat, amelyek gyakran szerepet játszanak a kognitív hanyatlásban.

Emellett a száj egészségére is kedvező hatással lehet: bizonyos vegyületei antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek, így hozzájárulhatnak az ínybetegségek megelőzéséhez. A legújabb kutatások szerint a szederben található antioxidánsok – különösen a polifenolok és az antocianinok – akár a daganatos sejtek növekedését is gátolhatják. Egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy rendszeres fogyasztása hozzájárulhat például az emlőrák kockázatának csökkentéséhez, bár a szakértők hangsúlyozzák: további kutatások szükségesek a pontos hatások feltárásához.