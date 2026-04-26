Ezt az öt jelet soha ne hagyja figyelmen kívül, ha a szeméről van szó!

Sokan a fáradtságra, az életkorra vagy a túl sok képernyőhasználatra fogják a homályos látást, a fejfájást vagy az irritált szemet, pedig ezek olykor komolyabb gondok korai jelei is lehetnek. Az egészségügyi szakemberek szerint a rendszeres szemészeti ellenőrzés nemcsak a látásélesség miatt fontos, hanem azért is, mert több betegség hosszú ideig szinte tünetmentesen alakulhat ki – hívja fel a figyelmet az MSN.
Ezeket a jeleket nem érdemes félvállról venni
- Az egyik leggyakoribb figyelmeztető tünet a tartósan homályos vagy ingadozó látás. Ha a látás időnként elmosódik, majd kitisztul, az utalhat fénytörési problémára, de akár a szürkehályog korai jelére vagy vércukorszint-ingadozásra is.
- A gyakori szemfáradás és fejfájás szintén intő jel lehet. Sokan ezt természetesnek veszik olvasás vagy monitorhasználat közben, pedig a háttérben lehet kezeletlen látásprobléma, szemszárazság vagy gyulladás is.
A vörös szem és az éjszakai látásromlás is árulkodó lehet:
- A tartós pirosságot, könnyezést vagy irritációt sem érdemes automatikusan porra vagy allergiára fogni. Ha a panaszok nem múlnak, akár fertőzés, gyulladás vagy szárazszem-szindróma is állhat a háttérben.
- Az is figyelmeztető lehet, ha valaki egyre rosszabbul lát sötétben, vagy zavarni kezdik az erős fények. Az éjszakai látás romlása, a fényérzékenység vagy a szembe jövő fények körüli zavaró ragyogás például szintén utalhat kezdődő szemészeti problémára.
- Különösen komolyan kell venni a hirtelen megjelenő úszkáló foltokat, fényvillanásokat vagy árnyékos területeket a látótérben.:
Ezek akár a retina leválásának jelei is lehetnek, ami sürgős ellátást igényel, mert kezeletlenül maradandó látásvesztéshez vezethet.
A szemvizsgálat nem csak a szemüvegről szól
A rendszeres ellenőrzés segíthet időben felismerni többek között a zöldhályogot, a diabéteszes szemkárosodást vagy a magas vérnyomás szemészeti következményeit is. Minél korábban derül ki a probléma, annál nagyobb az esély arra, hogy a látás hosszú távon is megőrizhető legyen.
