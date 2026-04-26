Ezt az öt jelet soha ne hagyja figyelmen kívül, ha a szeméről van szó!

A látásromlás sokszor nem egyik napról a másikra jelentkezik, hanem apró, könnyen félresöpört jelekkel indul. A szem gyakran már jóval azelőtt figyelmeztethet egy problémára, hogy komolyabb panaszok alakulnának ki, ezért nem érdemes legyinteni a visszatérő tünetekre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan a fáradtságra, az életkorra vagy a túl sok képernyőhasználatra fogják a homályos látást, a fejfájást vagy az irritált szemet, pedig ezek olykor komolyabb gondok korai jelei is lehetnek. Az egészségügyi szakemberek szerint a rendszeres szemészeti ellenőrzés nemcsak a látásélesség miatt fontos, hanem azért is, mert több betegség hosszú ideig szinte tünetmentesen alakulhat ki – hívja fel a figyelmet az MSN.

A szem sokszor csendben jelez, mielőtt komolyabb látásprobléma alakulna ki
A szem sokszor csendben jelez, mielőtt komolyabb látásprobléma alakulna ki
Fotó: Soroush Karimi / Unsplash

Ezeket a jeleket nem érdemes félvállról venni

  • Az egyik leggyakoribb figyelmeztető tünet a tartósan homályos vagy ingadozó látás. Ha a látás időnként elmosódik, majd kitisztul, az utalhat fénytörési problémára, de akár a szürkehályog korai jelére vagy vércukorszint-ingadozásra is.
  • A gyakori szemfáradás és fejfájás szintén intő jel lehet. Sokan ezt természetesnek veszik olvasás vagy monitorhasználat közben, pedig a háttérben lehet kezeletlen látásprobléma, szemszárazság vagy gyulladás is.
A rendszeres szemészeti ellenőrzéssel megelőzhető az esetleges látásvesztés
A rendszeres szemészeti ellenőrzéssel megelőzhető az esetleges látásvesztés
Fotó: David Travis / Unsplash

A vörös szem és az éjszakai látásromlás is árulkodó lehet:

  • A tartós pirosságot, könnyezést vagy irritációt sem érdemes automatikusan porra vagy allergiára fogni. Ha a panaszok nem múlnak, akár fertőzés, gyulladás vagy szárazszem-szindróma is állhat a háttérben.
  • Az is figyelmeztető lehet, ha valaki egyre rosszabbul lát sötétben, vagy zavarni kezdik az erős fények. Az éjszakai látás romlása, a fényérzékenység vagy a szembe jövő fények körüli zavaró ragyogás például szintén utalhat kezdődő szemészeti problémára.
  • Különösen komolyan kell venni a hirtelen megjelenő úszkáló foltokat, fényvillanásokat vagy árnyékos területeket a látótérben.:

Ezek akár a retina leválásának jelei is lehetnek, ami sürgős ellátást igényel, mert kezeletlenül maradandó látásvesztéshez vezethet.

A szemvizsgálat nem csak a szemüvegről szól

A rendszeres ellenőrzés segíthet időben felismerni többek között a zöldhályogot, a diabéteszes szemkárosodást vagy a magas vérnyomás szemészeti következményeit is. Minél korábban derül ki a probléma, annál nagyobb az esély arra, hogy a látás hosszú távon is megőrizhető legyen.

