Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Nem fizetett a tulajdonos, ezért bosszúból egy egész konténernyi szemetet öntöttek az udvarába

Tegnap, 13:38
Olvasási idő: 5 perc
Felháborodást keltő jelenetet rögzített egy kapucsengő kamera a kaliforniai San Pablóban.Egy szemétszállító cég munkatársa egy teljes konténernyi hulladékot borított ki egy családi ház kertjére, miután vita alakult ki a szolgáltatás kifizetése körül.
A San Franciscó-i öböl térségében működő Express Rental Dumpster tulajdonosa, Martin Perez szerint a konténert egy költözés alatt álló háztartás bérelte törmelék elszállítására, azonban a megadott bankkártyával nem tudták kiegyenlíteni a számlát. Elmondása szerint többször is próbálták felvenni a kapcsolatot az ügyféllel, aki rendre haladékot kért, de a tartozást végül nem rendezte. Ezért a szemét végül a kertjében landolt - írja a Fox.

A férfi állítólag nem fizetett a költöztető cégnek, ezért bosszúból egy konténernyi szemét lett a jutalma. A kép illusztráció. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Brutális mennyiségű szemét landolt a férfi telkén

A nyilvánosságra került felvételen látható, ahogy a teherautó sofőrje előbb részben kiengedi a konténer tartalmát, majd a járművel közelebb manőverezve az egész rakományt az udvarra borítja. A jelenet közben egy férfi is megjelenik a házból, és indulatosan kiabál a sofőr felé. Perez azzal indokolta a lépést, hogy a cég már így is veszteséget szenvedett el az ügyön, és további költségekkel járt volna a hulladék lerakóba szállítása. A helyszínre később rendőrök érkeztek, akik arra utasították a sofőrt, hogy a járdára került törmeléket helyezze vissza az ingatlan területére.

Az ügy azonban nem egyértelmű: egy szomszéd szerint a ház tulajdonosa azt állította, hogy már kifizette a szolgáltatást, mintegy 700 dollárt.

A történtek pontos háttere így továbbra is tisztázatlan.

A szemétkupacot végül egy környékbeli lakó takarította el és fedte le, miután állatok kezdték széthordani a hulladékot. Az eset komoly kérdéseket vet fel a szolgáltatók és ügyfelek közötti viták kezelésének módjáról, valamint arról, meddig terjedhet egy cég eszköztára a tartozások behajtásában. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy belefullad a szemétbe a Mount Everest.

 

