Tragikus körülmények között vesztette életét a gyönyörű szépségkirálynő

Carrie Everett, a 2024-es Miss North Carolina győztese 22 éves korában meghalt, miután ritka és agresszív daganatos betegséggel küzdött. A fiatal szépségkirálynőt 2025 nyarán diagnosztizálták áttétes pecsétgyűrűsejtes karcinómával, amely a gyomorrák egyik különösen veszélyes formája.

Rákban vesztette életét a fiatal szépségkirálynő

Everett akkor már országosan ismert volt, hiszen a North Carolina Central University hallgatójaként nyerte meg az állami szépségversenyt. Családja szerint a betegség ellen kemoterápiával harcolt, de a kezelés végül nem hozott eredményt. Március 21-én már arról számoltak be, hogy az állapota nem javul, majd húsvétvasárnap elhunyt. Everett korábban úgy fogalmazott, hogy történetével másoknak is erőt szeretne adni. Halála nagy megrendülést váltott ki, családja és támogatói bátor, hittel teli fiatal nőként búcsúznak tőle – írja a New York Post.

Former Miss North Carolina Carrie Everett’s inspiring battle against rare cancer



