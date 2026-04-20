Eltűntek a szexjelenetek a filmekből – mi történik Hollywoodban?

Most azonban úgy tűnik, valami alapjaiban megváltozott. Egy friss elemzés szerint a filmekben bemutatott szexjelenetek aránya drámaian visszaesett: körülbelül 40 százalékkal kevesebb ilyen mozzanat látható, mint korábban, írja a Techbook.
Meglepő kutatás: tényleg eltűnőben vannak a szexjelenetek
Stephen Follows filmes elemző és csapata az elmúlt több mint két évtized legsikeresebb filmjeit vizsgálta meg. Több száz alkotást elemeztek, különböző adatbázisok – például IMDb és más források – alapján, és azt találták, hogy a szexjelenetek aránya folyamatosan csökken.
Érdekes módon ez nem jelenti azt, hogy a filmek „szelídebbek” lettek volna: az erőszak, a drogfogyasztás vagy a durva nyelvezet nem csökkent hasonló mértékben.
A fiatalok már nem kérnek ebből
Az egyik legfontosabb ok a nézők változó ízlése lehet. A kutatás szerint a fiatalabb generációk – különösen a Z generáció – egyre kevésbé érdeklődnek a nyílt szexualitás iránt a filmekben.
Egy amerikai egyetemi felmérés alapján sokkal inkább az olyan történeteket részesítik előnyben, amelyek a kapcsolatokról, barátságról vagy érzelmekről szólnak – anélkül, hogy explicit jelenetekkel operálnának.
A társadalmi változások szintén komoly szerepet játszanak. A beleegyezés, a nemi szerepek és az ábrázolás kérdései ma már sokkal érzékenyebb témák, mint korábban. Emiatt a rendezők és producerek gyakran inkább kerülik a kockázatos jeleneteket, nehogy botrány legyen belőlük.
A pénz beszél: a szexmentes filmek jobban teljesítenek
A kutatás szerint a szexjelenetek nélküli filmek gyakran sikeresebbek – egyszerűen azért, mert szélesebb közönséghez jutnak el. Egy explicit jelenet könnyen magasabb korhatár-besorolást eredményezhet, ami automatikusan csökkenti a nézőszámot.
Ráadásul a globális piac is számít: ami az egyik kultúrában elfogadott, máshol akár tiltott is lehet.
A streaming teljesen átírta a szabályokat
A streamingplatformok térnyerése szintén kulcsfontosságú tényező. A szolgáltatók ma már pontosan látják, mit néznek az emberek, és ehhez igazítják a tartalmakat. Bár léteznek olyan sorozatok és filmek, amelyek kifejezetten merész jelenetekre építenek, az általános trend inkább az, hogy a tömegigény kevésbé igényli ezeket.
Egy másik fontos szempont: az interneten ma már gyakorlatilag korlátlanul elérhetőek explicit tartalmak. Emiatt a filmeknek nem kell ezt a szerepet betölteniük – a nézők máshol is megtalálják, amit keresnek.
Érdekes ellentmondás, hogy miközben kevesebb az ilyen jelenet, azok gyakran sokkal merészebbek. Az utóbbi években több film is határokat feszegető jelenetekkel került reflektorfénybe, amelyek messze túlmutatnak a régi hollywoodi „finom utalásokon”.
Ez áll a szexjelentek eltűnése mögött
- a fiatalabb generációk változó ízlése
- társadalmi érzékenység és óvatosság a filmesek részéről
- a globális piac és a korhatár-besorolás hatása
- streamingplatformok adatvezérelt tartalomgyártása
- az interneten könnyen elérhető alternatívák
A szexjelenetek eltűnése nem véletlen, hanem egy összetett folyamat eredménye. A nézők, a társadalom és a technológia együtt formálják azt, hogy mit látunk a vásznon. És úgy tűnik: ami egykor eladhatatlanná tett volna egy filmet, ma már éppen hogy sikerre viheti.
