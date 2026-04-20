Eltűntek a szexjelenetek a filmekből – mi történik Hollywoodban?

Most azonban úgy tűnik, valami alapjaiban megváltozott. Egy friss elemzés szerint a filmekben bemutatott szexjelenetek aránya drámaian visszaesett: körülbelül 40 százalékkal kevesebb ilyen mozzanat látható, mint korábban, írja a Techbook.

Meglepő kutatás: tényleg eltűnőben vannak a szexjelenetek

Stephen Follows filmes elemző és csapata az elmúlt több mint két évtized legsikeresebb filmjeit vizsgálta meg. Több száz alkotást elemeztek, különböző adatbázisok – például IMDb és más források – alapján, és azt találták, hogy a szexjelenetek aránya folyamatosan csökken.

Érdekes módon ez nem jelenti azt, hogy a filmek „szelídebbek” lettek volna: az erőszak, a drogfogyasztás vagy a durva nyelvezet nem csökkent hasonló mértékben.

A fiatalok már nem kérnek ebből

Az egyik legfontosabb ok a nézők változó ízlése lehet. A kutatás szerint a fiatalabb generációk – különösen a Z generáció – egyre kevésbé érdeklődnek a nyílt szexualitás iránt a filmekben.

Egy amerikai egyetemi felmérés alapján sokkal inkább az olyan történeteket részesítik előnyben, amelyek a kapcsolatokról, barátságról vagy érzelmekről szólnak – anélkül, hogy explicit jelenetekkel operálnának.

A társadalmi változások szintén komoly szerepet játszanak. A beleegyezés, a nemi szerepek és az ábrázolás kérdései ma már sokkal érzékenyebb témák, mint korábban. Emiatt a rendezők és producerek gyakran inkább kerülik a kockázatos jeleneteket, nehogy botrány legyen belőlük.

A pénz beszél: a szexmentes filmek jobban teljesítenek

A kutatás szerint a szexjelenetek nélküli filmek gyakran sikeresebbek – egyszerűen azért, mert szélesebb közönséghez jutnak el. Egy explicit jelenet könnyen magasabb korhatár-besorolást eredményezhet, ami automatikusan csökkenti a nézőszámot.

Ráadásul a globális piac is számít: ami az egyik kultúrában elfogadott, máshol akár tiltott is lehet.

A streaming teljesen átírta a szabályokat

A streamingplatformok térnyerése szintén kulcsfontosságú tényező. A szolgáltatók ma már pontosan látják, mit néznek az emberek, és ehhez igazítják a tartalmakat. Bár léteznek olyan sorozatok és filmek, amelyek kifejezetten merész jelenetekre építenek, az általános trend inkább az, hogy a tömegigény kevésbé igényli ezeket.