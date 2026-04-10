Botrány az iskolában, több diáklánnyal feküdt le a 26 éves kémiatanár

A hatóságok szerint a férfi – aki több sportcsapat edzőjeként is dolgozott – saját lakására vitte a lányt, ahol a vádak szerint szexuális kapcsolatba került vele. Az esetet a diák jelentette a rendőrségen, ami után azonnal nyomozást indult, számolt be a New York Post.

Egy New Jesey-i középiskola tanára létesített szexuális kapcsolatot az egyik diákjával – Fotó: pexels.com / illusztráció

Tanár és diák között bármilyen szexuális kapcsolat illegális

Bár a lány életkora a törvényes beleegyezési korhatár fölött volt, a jog egyértelmű: tanár és diák között minden ilyen jellegű kapcsolat illegális. A hatóságok ezért szexuális erőszakkal és kiskorú veszélyeztetésével vádolták meg a tanárt, ami akár 10 év börtönt is jelenthet számára.

Az ügy különösen megrázta az iskolát, hiszen a férfi népszerű pedagógusnak számított. Diákjai szerint lelkes és közvetlen tanár volt, aki modern, interaktív módszerekkel tanított. Éppen ezért sokakat teljesen váratlanul ért a hír.

Soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmire képes

– mondta egy végzős diák. Mások egyszerűen csak „szomorúnak és sokkolónak” nevezték a történteket.

Furcsa a légkör az iskolában?

Az iskola vezetése közleményben reagált: hangsúlyozták, hogy együttműködnek a hatóságokkal, és elsődleges céljuk a diákok biztonságának garantálása. Egy szülő azonban ennél tovább ment, és azt állította: „van valami furcsa légkör az iskolában” – bár konkrétumokat nem árult el. Ez a kijelentés csak tovább növelte a feszültséget a közösségben.

A tanárt azóta kitiltották az iskola területéről, és a jövő héten bíróság elé kell állnia. A hatóságok egyelőre egyetlen áldozatról tudnak, de hangsúlyozták: minden újabb bejelentést kivizsgálnak.

