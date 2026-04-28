Szexuálisan zaklatta utastársát egy férfi a repülőn – sokkoló részletek derültek ki

Szexuális zaklatás miatt emeltek vádat egy 52 éves férfi ellen, aki egy Ausztráliába tartó repülőjáraton bántalmazhatott egy nőt. Az ügy nagy visszhangot váltott ki, miután a gyanúsított óvadékot kért, és egy Airbnb-szálláson szeretett volna várni a tárgyalásra, amit a bíróság elutasított – írja a Daily Mail.
Szexuális zaklatás repülőn: miért utasította el a bíróság az óvadékot?
Az eset április 13-án történt a Scoot Airlines TR16-os járatán, amely Szingapúrból tartott Perthbe. A 52 éves Sudhir Kumar Chauhan Mumbaiból utazott üzleti útra, és egy háromüléses sor folyosó melletti helyén ült, miközben az állítólagos sértett a középső, egy másik utas pedig az ablak melletti ülésen foglalt helyet. A felek nem ismerték egymást.
A vád szerint a férfi egy takaróval takarta el a kezét és a nő ölének környékét, miközben azt hitte, hogy a nő alszik. Az állítólagos szexuális zaklatás több mint tíz percig tarthatott, a nő azonban végig ébren volt.
Az ügyészség szerint a cselekmény csak akkor szakadt meg, amikor a személyzet elhaladt mellettük, illetve amikor a nő egyértelművé tette, hogy nem alszik.
Chauhan ellen egy rendbeli beleegyezés nélküli szexuális közösülés és három rendbeli szeméremsértés miatt emeltek vádat. A férfi óvadékot kért, ügyvédje pedig egy nyolc hálószobás, rövid távra is kiadható Airbnb-ingatlant jelölt meg szállásként, valamint kijárási tilalmat, útlevélleadást és utazási tilalmat ajánlott fel.
A bíróság azonban elutasította az óvadékkérelmet, mert a lakhatási feltételeket túl bizonytalannak és homályosnak ítélte. A férfit jelenleg a Perth melletti Hakea börtönben tartják előzetes letartóztatásban.
