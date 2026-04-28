Fiatal nő zuhant a halálba a népszerű kirándulóhelyen

Tragikus baleset történt sziklamászás közben a Victoria államban található Mount Arapilesen, ahol egy 24 éves nő lezuhant. A fiatal nő sziklamászó balesete hétfőn történt, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt – írja a Daily Mail.

A Mount Arapilesen történt a halálos baleset sziklamászás közben

Sziklamászás közben történt a végzetes zuhanás

A baleset után a nő állapota kritikus volt, ezért a mentők helikopterrel emelték ki a sziklafalról. Ezután azonnal kórházba szállították, azonban az orvosok erőfeszítései ellenére az éjszaka folyamán elhunyt. Victoria rendőrségének megbízott főtörzsőrmestere, Dave McIvor elmondta, hogy a halálesetet a halottkém vizsgálja. Hozzátette, hogy bár a sziklamászás közbeni balesetek időről időre előfordulnak, minden ilyen eset különösen tragikus. A hatóságok tovább vizsgálják a baleset pontos körülményeit.