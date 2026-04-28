Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Látnia kell!

sziklamászás

Fiatal nő zuhant a halálba a népszerű kirándulóhelyen

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai mentőakció zajlott Victoria államban, miután egy hegymászó lezuhant a sziklafalról. A sziklamászás közben történt tragikus baleset után azonban már nem tudták megmenteni a fiatal nő életét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus baleset történt sziklamászás közben a Victoria államban található Mount Arapilesen, ahol egy 24 éves nő lezuhant. A fiatal nő sziklamászó balesete hétfőn történt, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt – írja a Daily Mail.

A Mount Arapilesen történt a halálos baleset sziklamászás közben – Fotó: ROBERT FRANCIS / Robert Harding Premium

Sziklamászás közben történt a végzetes zuhanás

A baleset után a nő állapota kritikus volt, ezért a mentők helikopterrel emelték ki a sziklafalról. Ezután azonnal kórházba szállították, azonban az orvosok erőfeszítései ellenére az éjszaka folyamán elhunyt. Victoria rendőrségének megbízott főtörzsőrmestere, Dave McIvor elmondta, hogy a halálesetet a halottkém vizsgálja. Hozzátette, hogy bár a sziklamászás közbeni balesetek időről időre előfordulnak, minden ilyen eset különösen tragikus. A hatóságok tovább vizsgálják a baleset pontos körülményeit.

Tragédia a Magas-Tátrában: 200 métert zuhant a turista a havas hegyoldalon

Egy hegyi túra is végzetes fordulatot vehet a magashegyi környezetben, különösen, ha a terep havas és csúszós. A Magas-Tátrában történt baleset során egy lengyel turista mintegy 200 métert zuhant, és a helyszínen életét vesztette.

 

Barátai szeme láttára zuhant a halálba egy tapasztalt hegymászó

Egy 52 éves férfi életét vesztette, miután mintegy 40 métert zuhant a mélybe egy szikláról a walesi Pembrokeshire partvidékén. A tapasztalt hegymászó február 12-én két barátjával próbálta megmászni a St Govan’s Head nevű sziklafalat, amikor bekövetkezett a tragédia.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!