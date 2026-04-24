Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter, a fél ország megdöbbent

Szlovénia

Összeomlott a legendás kőarc, megsemmisült a sziklaalakzat

Megsemmisült a Júliai-Alpok egyik ikonikus látványossága, a Pogány leányként ismert sziklaalakzat a Prisojnik északi falában, a Vrsic-hágó közelében. A jellegzetes, női arcot formázó képződmény egy sziklaomlás következtében tűnt el nagyrészt a hegyoldalból. A legendákkal övezett természeti képződmény évszázadokon át a térség egyik jelképe volt, amely túrázók és hegymászók sokaságát vonzotta.
SzlovénialegendaJúliai-Alpoksziklaomlás

Sziklaomlás következtében megsemmisült a Pogány leány néven ismert sziklaalakzat a Júliai-Alpokban emelkedő Prisojnik északi falában, a Vrsic-hágó közelében – közölte a szlovén közszolgálati televízió.

sziklaomlás
A női arc sziklaomlás miatt megsemmisült - Forrás: X

A szlovénul Ajdovska deklica néven ismert képződmény egy női arcra emlékeztető természetes sziklaalakzat volt, amely a Kranjska Gora közelében fekvő Vrsic-hágó környékének egyik legismertebb látványosságának számított. 

A sziklaalakzat leginkább a hágón álló Postarski dom menedékház közeléből volt látható.

 

Legendából sziklaomlás

A formációhoz egy régi szlovén legenda is kapcsolódik. A történet szerint a hegyekben élő jószívű pogány leány gyakran segítette a hóviharban eltévedt utazókat, és képes volt megjósolni az újszülöttek jövőjét. Egy alkalommal azt jövendölte egy fiúnak, hogy felnőve vadász lesz, és elejti a Zlatorogot, a legendás, aranyszarvú zergét, amelynek a Júliai-Alpok mítoszaiban varázserőt tulajdonítanak. A monda szerint a jóslat feldühítette a leány testvéreit, akik megátkozták őt, és kővé változtatták. A hegyoldalban kirajzolódó, arcot formázó sziklaalakzat a legenda emlékét őrizte évszázadokon át.

A Vrsic-hágón átkelő utazók és fuvarosok a hagyomány szerint egykor kenyeret, sajtot vagy bort hagytak a "leánynak" hálából a segítségéért. 

A természetes „kőarc” a Júliai-Alpok egyik ismert jelképe volt, amely számos túrázót és hegymászót vonzott a térségbe. A beszámoló szerint a közelmúltbeli sziklaomlás következtében a jellegzetes formájú sziklaképződmény nagyrészt eltűnt a hegyoldalból. A helyiek szerint a térség továbbra is népszerű célpontja lesz a kirándulóknak, de a táj egyik ikonikus eleme ezzel elveszett.

 

 

