Összeomlott a legendás kőarc, megsemmisült a sziklaalakzat

Sziklaomlás következtében megsemmisült a Pogány leány néven ismert sziklaalakzat a Júliai-Alpokban emelkedő Prisojnik északi falában, a Vrsic-hágó közelében – közölte a szlovén közszolgálati televízió.

A szlovénul Ajdovska deklica néven ismert képződmény egy női arcra emlékeztető természetes sziklaalakzat volt, amely a Kranjska Gora közelében fekvő Vrsic-hágó környékének egyik legismertebb látványosságának számított.

A sziklaalakzat leginkább a hágón álló Postarski dom menedékház közeléből volt látható.

TV Slovenija je objavila dezinformacijo, prek STA pa se je ta razširila po ostalih medijih. 🤦🏽‍♀️



Ajdovska deklica vendarle ni izginila!



Misterij je rešen. Zdaj je samo vprašanje, koliko časa bodo vsi rabili za popravke. 🙃https://t.co/kPPr9sAztp — Tamara Langus (@Centrifuzija) April 24, 2026

Legendából sziklaomlás

A formációhoz egy régi szlovén legenda is kapcsolódik. A történet szerint a hegyekben élő jószívű pogány leány gyakran segítette a hóviharban eltévedt utazókat, és képes volt megjósolni az újszülöttek jövőjét. Egy alkalommal azt jövendölte egy fiúnak, hogy felnőve vadász lesz, és elejti a Zlatorogot, a legendás, aranyszarvú zergét, amelynek a Júliai-Alpok mítoszaiban varázserőt tulajdonítanak. A monda szerint a jóslat feldühítette a leány testvéreit, akik megátkozták őt, és kővé változtatták. A hegyoldalban kirajzolódó, arcot formázó sziklaalakzat a legenda emlékét őrizte évszázadokon át.

A Vrsic-hágón átkelő utazók és fuvarosok a hagyomány szerint egykor kenyeret, sajtot vagy bort hagytak a "leánynak" hálából a segítségéért.

A természetes „kőarc” a Júliai-Alpok egyik ismert jelképe volt, amely számos túrázót és hegymászót vonzott a térségbe. A beszámoló szerint a közelmúltbeli sziklaomlás következtében a jellegzetes formájú sziklaképződmény nagyrészt eltűnt a hegyoldalból. A helyiek szerint a térség továbbra is népszerű célpontja lesz a kirándulóknak, de a táj egyik ikonikus eleme ezzel elveszett.