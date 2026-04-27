Megnyalt egy szívószálat, börtön lehet a vége

Egy 18 éves francia diák ellen indult eljárás Szingapúrban, miután egy italautomatánál készült videója komoly felháborodást váltott ki. A fiatal garázdaság és közrend megsértése miatt akár több év börtönt és pénzbírságot is kaphat a hatóságok szerint – írja a BBC.

Március 12-én egy szingapúri bevásárlóközpontban a 18 éves Didier Gaspard Owen Maximilien állítólag megnyalt egy narancslé-automatából származó szívószálat, majd visszatette azt a kiadóba.

Az esetről videó készült, amelyet a fiatal maga tett közzé Instagram-sztoriban „a város nem biztonságos” felirattal.

A botrányos felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, több hírportál is átvette, és sokaknál felháborodást váltott ki. Az automatát üzemeltető iJooz közölte, hogy az eset után azonnal feljelentést tett, fertőtlenítési intézkedéseket rendelt el, és az összes szívószálat kicserélte. Maximilien ellen Szingapúrban garázdaság és közrend megsértése miatt folyik eljárás. Amennyiben bűnösnek találják, akár két évnél hosszabb börtönbüntetés és jelentős pénzbírság is várhat rá. A fiatal az ESSEC Business School szingapúri kampuszán tanul, az intézmény belső vizsgálatot indított.