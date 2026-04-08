95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Így csökkentse napi 11 perc alatt a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát

Egy új tanulmány szerint a szív egészségét jelentősen javíthatják a mindennapi élet apró, könnyen megvalósítható változtatásai. Nem kell drasztikusan átalakítani az életmódunkat ahhoz, hogy csökkentsük a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, már napi 11 perc plusz alvás, néhány perc extra mozgás és egy kis plusz zöldség is számít.
A Sydney-i Egyetem kutatói több mint 53 ezer, átlagosan 63 éves résztvevő adatait elemezték az Egyesült Királyság Biobank adatbázisából. A vizsgálat során az emberek hét napig mérőt viseltek, amely rögzítette az alvás és a fizikai aktivitás idejét, valamint étkezési szokásaikat is felmérték. A kutatók azt találták, hogy már apró napi javítások is mérhető hatást gyakorolnak a szívre – írja a Focus.

Kutatók szerint napi 11 perccel csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát – a kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

Hogyan erősítheti a szívet?

  • 11 perccel több alvás,
  • 4,5 perccel több mérsékelt vagy intenzív mozgás (például lépcsőzés, gyors gyaloglás),
  • 30 grammal több zöldség.

A szakértők ezt az egyszerű képletet 5 + 11 + 30 néven emlegetik. A kutatás nyolc éven át követte a résztvevőket, akik közül 2034-en szenvedtek súlyos szív- és érrendszeri eseményt – köztük szívrohamot, stroke-ot és szívelégtelenséget. A tudósok megállapították, hogy az optimális életmódbeli kombináció a következő volt: 

nyolc-kilenc óra alvás, legalább 42 perc mérsékelt vagy intenzív mozgás naponta és egészséges, változatos étrend.

Ez a kombináció 57 százalékkal csökkentette a súlyos szívproblémák kockázatát azokhoz képest, akik keveset aludtak, ritkán mozogtak és rosszul étkeztek. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a kis, fenntartható változtatások nagyobb hatással lehetnek, mint ha valaki egyetlen területet radikálisan próbálna javítani. Nicholas Koemel, a tanulmány vezető szerzője így fogalmazott:

Ne becsüljük alá, milyen fontosak az apró napi szokásmódosítások – ezek valós, fenntartható hatást gyakorolhatnak a szív egészségére.”

Egészséges szív, hét egyszerű szokás

Az American Heart Association szerint a szív védelme érdekében érdemes:

  1. Abbahagyni a dohányzást
  2. Egészségesen étkezni
  3. Rendszeresen mozogni
  4. Felesleg esetén leadni a túlsúlyt
  5. Figyelni a vérnyomást
  6. Figyelni a koleszterinszintet
  7. Figyelni a vércukorszintet

Már napi néhány perc extra alvás, egy kis séta vagy lépcsőzés és egy-két adag zöldség hozzáadása az étrendhez jelentősen csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A siker kulcsa: apró, fenntartható lépések, nem radikális változtatások. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy táplálékkiegészítők, amik segítik a szív egészségét.

 

 

