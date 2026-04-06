Nem is gondolná, milyen drasztikus hatása van napi 11 perccel több alvásnak

Az European Society of Cardiology szaklapjában megjelent tanulmány több mint 53 ezer felnőttet követett nyomon nyolc éven keresztül. Az eredmény: azoknál, akik apró, de következetes változtatásokat vezettek be a mindennapjaikba, 10 százalékkal csökkent a súlyos szívbetegségek kockázata, írja a Foxnews.

Egy új tanulmány szerint napi 11 perccel több alvás jelentősen csökkentheti a szívbetegségek kockázatát

Fotó: Greg Pappas / Unsplash

Ezekkel a változtatásokkal előzhetőek meg a szívbetegségek

A kutatók szerint a kulcs nem drasztikus diétákban vagy kimerítő edzésekben rejlik, hanem egészen apró szokásokban:

Napi 11 perccel több alvás,

napi 4,5 perccel több intenzívebb mozgás,

napi egy kis adag plusz zöldség.

Ez a három feltétel együtt már mérhetően javítja a szív egészségét.

Még nagyobb hatás is elérhető

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy az ideális életmód ennél is komolyabb védelmet nyújthat.

Azok, akik napi 8-9 órát alszanak, legalább 42 percet mozognak egy nap és egészségesen étkeznek (több halat, teljes kiőrlésű gabonát, kevesebb feldolgozott ételt fogyasztanak), akár 57 százalékkal is csökkenthetik a szívbetegségek kockázatát.

A résztvevőket nemcsak megkérdezték, hanem viselhető eszközökkel (okosórák, aktivitásmérők) követték, így a kutatás pontosabb képet adott a valós szokásokról, mint a korábbi vizsgálatok.

A kutatók hangsúlyozták: ez egy megfigyeléses tanulmány, tehát nem bizonyítja egyértelműen az ok-okozati kapcsolatot. Emellett az étrendi adatokat a résztvevők maguk jelentették, ami pontatlanságot okozhat.

Apró lépések, nagy eredmény

A kutatás vezetője szerint a legfontosabb üzenet egyszerű: nem kell mindent egyszerre megváltoztatni. Már néhány percnyi plusz alvás vagy egy kis extra mozgás is elindíthatja a pozitív változást.

