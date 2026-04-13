Minden este ezt csinálja? Így löki fel az egekbe a szívroham esélyét

A szívroham kockázata nemcsak attól függhet, mennyit alszik, hanem attól is, mennyire kiszámítható az esti rutinja. Egy finn kutatás szerint a rendszertelen lefekvés és az ingadozó alvásidő hosszú távon növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a szívroham vagy stroke esélyét – írja a NewYorkPost.

A szívroham kockázata ezért nőhet meg esténként

A kutatók több mint 3000 középkorú felnőtt alvási szokásait követték csaknem tíz éven át, hordható eszközök segítségével. Az eredmények alapján nemcsak az számított, hány órát alszanak a résztvevők, hanem az is, mennyire volt állandó a lefekvés időpontja, az ébredés ideje és az úgynevezett alvásközép.

A vizsgálat szerint különösen azoknál jelentett gondot a rendszertelen lefekvés, akik nem érték el a napi nyolc óra alvás mennyiségét.

Náluk az ingadozó alvásidő és a felborult cirkadián ritmus jelentős kockázati tényezőként jelent meg, ami később súlyos szívproblémákhoz vezethetett.

A szakemberek szerint a cirkadián ritmus azért ennyire fontos, mert ez szabályozza a szervezet belső működését, a hormonháztartást, a regenerációt és még a szív éjszakai pihenését is. Ha ez a belső óra folyamatosan kibillen, a szervezet nem tud igazán helyreállni.

A kutatásból ugyanakkor az is kiderült, hogy a napi nyolc óra alvás bizonyos védelmet jelenthetett még akkor is, ha a lefekvés időpontja nem volt teljesen állandó.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a túl sok alvás jó lenne, mert más vizsgálatok szerint az is összefügghet anyagcsere-problémákkal.

A kutatók úgy vélik, a krónikus stressz is fontos láncszem lehet. Azok az életmódbeli tényezők, amelyek rontják az alvást — például a túlterheltség, a kiégés vagy a lelki megterhelés — egyben a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is emelhetik.

