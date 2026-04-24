Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Megérintette egy híres szobor péniszét egy nő, durva botrány lett a vége

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy elsőre ártatlannak tűnő lánybúcsús kihívás végül komoly következményekhez vezetett.A menyasszony egy merész fogadás miatt vállalta, hogy megérinti egy híres szobor péniszét.
A tréfának szánt akció gyorsan botránnyá fajult, és jelentős károkat okozott. Az érintett szobor művészeti és történelmi értéke miatt az eset különösen nagy felháborodást váltott ki írja a The Guardian.

szobor, kút, Italy, Toscane, Florence, Piazza della Signoria, The Fountain of Neptune (Photo by CORMON Francis / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
A szobor a Neptun-kútból emelkedik ki. 
Fotó: CORMON FRANCIS / HEMIS.FR/AFP

Lánybúcsús kihívás egy firenzei szobornál

Az eset az olasz Firenze egyik ikonikus terén, a Neptun-kútnál történt. A 28 éves nő barátnői biztatására mászott fel az alkotásra, hogy teljesítse a lánybúcsús kihívást. A művet a 16. században Bartolomeo Ammannati készítette Cosimo I de’ Medici megbízásából.
A szakértők szerint

 a nő több ezer eurós kárt okozott a díszítőelemekben és a lófigurákban.

A rendőrök gyorsan intézkedtek, és a turistát műemlék megrongálásával vádolták meg. Nem ez az első ilyen eset: korábban is akadtak turisták, akik fotók vagy kihívások miatt mászták meg a szobrot. A város illetékesei szerint egyre gyakoribb az ilyen felelőtlen viselkedés, amely veszélyezteti a kulturális örökséget.

Fokozódó vandalizmus: egy német turista is megrongálta a szobrot

Néhány éve egy német turista is felmászott a híres Neptun-kútra, hogy fotókat készítsen, miközben barátai biztatták. Az akció során a szoborcsoport egyik elemében jelentős anyagi kárt okozott. Az eset után azonosították, és eljárás indult ellene.

 

Letörték Bernini híres elefántszobrának agyarát Rómában

Rómában nemrég megrongálták Gian Lorenzo Bernini egyik legismertebb alkotását: a Minerva téren álló elefántszobor egyik agyarát letörték. A hatóságok vandalizmus gyanújával nyomoznak, bár az sem kizárt, hogy külső hatás – például időjárás vagy egy labda – okozta a kárt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!