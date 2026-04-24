Megérintette egy híres szobor péniszét egy nő, durva botrány lett a vége

A tréfának szánt akció gyorsan botránnyá fajult, és jelentős károkat okozott. Az érintett szobor művészeti és történelmi értéke miatt az eset különösen nagy felháborodást váltott ki – írja a The Guardian.
Lánybúcsús kihívás egy firenzei szobornál
Az eset az olasz Firenze egyik ikonikus terén, a Neptun-kútnál történt. A 28 éves nő barátnői biztatására mászott fel az alkotásra, hogy teljesítse a lánybúcsús kihívást. A művet a 16. században Bartolomeo Ammannati készítette Cosimo I de’ Medici megbízásából.
A szakértők szerint
a nő több ezer eurós kárt okozott a díszítőelemekben és a lófigurákban.
A rendőrök gyorsan intézkedtek, és a turistát műemlék megrongálásával vádolták meg. Nem ez az első ilyen eset: korábban is akadtak turisták, akik fotók vagy kihívások miatt mászták meg a szobrot. A város illetékesei szerint egyre gyakoribb az ilyen felelőtlen viselkedés, amely veszélyezteti a kulturális örökséget.
Fokozódó vandalizmus: egy német turista is megrongálta a szobrot
Néhány éve egy német turista is felmászott a híres Neptun-kútra, hogy fotókat készítsen, miközben barátai biztatták. Az akció során a szoborcsoport egyik elemében jelentős anyagi kárt okozott. Az eset után azonosították, és eljárás indult ellene.
Letörték Bernini híres elefántszobrának agyarát Rómában
Rómában nemrég megrongálták Gian Lorenzo Bernini egyik legismertebb alkotását: a Minerva téren álló elefántszobor egyik agyarát letörték. A hatóságok vandalizmus gyanújával nyomoznak, bár az sem kizárt, hogy külső hatás – például időjárás vagy egy labda – okozta a kárt.