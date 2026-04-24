Megérintette egy híres szobor péniszét egy nő, durva botrány lett a vége

A tréfának szánt akció gyorsan botránnyá fajult, és jelentős károkat okozott. Az érintett szobor művészeti és történelmi értéke miatt az eset különösen nagy felháborodást váltott ki – írja a The Guardian.

A szobor a Neptun-kútból emelkedik ki.

Lánybúcsús kihívás egy firenzei szobornál

Az eset az olasz Firenze egyik ikonikus terén, a Neptun-kútnál történt. A 28 éves nő barátnői biztatására mászott fel az alkotásra, hogy teljesítse a lánybúcsús kihívást. A művet a 16. században Bartolomeo Ammannati készítette Cosimo I de’ Medici megbízásából.

A szakértők szerint

a nő több ezer eurós kárt okozott a díszítőelemekben és a lófigurákban.

A rendőrök gyorsan intézkedtek, és a turistát műemlék megrongálásával vádolták meg. Nem ez az első ilyen eset: korábban is akadtak turisták, akik fotók vagy kihívások miatt mászták meg a szobrot. A város illetékesei szerint egyre gyakoribb az ilyen felelőtlen viselkedés, amely veszélyezteti a kulturális örökséget.