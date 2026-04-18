Pikáns hálószobatitkokat árult el a sztárfocista felesége

A DAZN csinos riportere egy sejtelmes, topless fotóval lepte meg rajongóit, amely alig takar valamit. A sztárfocista szexi felesége a hálószobatitkaikról is pikáns részleteket árult el – írja a Daily Star.

A sztárfocista: Loris Karius és felesége Diletta Leotta

Sztárfocista férj: bukások és újrakezdés

Loris Karius neve sok futballrajongónak ismerősen cseng, hiszen a német kapus egykor a Liverpool FC játékosa volt. Leginkább a 2018 UEFA Champions League Final során elkövetett hibái miatt vált hírhedtté, amikor két súlyos bakija is hozzájárult csapata vereségéhez. Karrierje ezt követően megtört. A 32 éves Karius jelenleg a Schalke 04 együttesében véd, de megfordult többek között az Union Berlinben, a Newcastle Unitedben és a Besiktasban is.

A pályán hullámzó teljesítménye ellenére a magánéletben stabil társra talált Diletta oldalán.

A pár 2023-ban vált szülővé, amikor megszületett kislányuk, Aria, ami új fejezetet nyitott az életükben. A felesége szerint a sztárfocista nyugodt, visszafogott személyiség, és kiváló apa. A német hálóőr jelenleg is próbálja újraépíteni karrierjét, miközben családja jelenti számára a legfontosabb támaszt.

Szerelem és forró vallomások

A 34 éves műsorvezetőnő pikáns részleteket osztott meg a rajongóival, magabiztosan kijelentette, hogy

az ágyban „10/10-es”, és szenvedélyét egyenesen az Etna vulkánhoz hasonlította.

A szexben a képzelet és a folyamatos megújulás híve. A merész kijelentések mellett a közösségi médiában megosztott képei is alaposan felkorbácsolták a hangulatot. Az egyik fotón várandós pocakját hangsúlyozó szűk ruhában pózol, jelezve, hogy hamarosan érkezik második gyermeke.

Gigantikus dekoltázs és kínos jelenet: megint minden szem Dilettára szegeződött



A szicília születésű Leotta Olaszországban elképesztő népszerűségnek örvend. A szexi műsorvezető a közösségi médiában is rendkívül aktív, 9,2 miliós követőtáborát rendszeresen lepi meg szexi fotókkal az Instagramon. Nemrég ismét felrobbantotta az internetet, amikor egy szexi ruhában pózolt, ám egy liftajtó váratlanul rácsukódott a mellére, ami vicces, de kínos helyzetet teremtett.