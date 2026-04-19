Moszkva félelmetes erősítést kapott: ezt a rettegett fegyvert vethetik be

Újabb vadászgépszállítmány érkezett az orosz légierőhöz: az orosz állami United Aircraft Corporation (UAC) ismét Szu–35S többcélú vadászgépeket adott át az Orosz Légierőnek. A 4++ generációs harci repülőgépek teljes gyári tesztelésen estek át, mielőtt szolgálatba álltak. A gyártás az elmúlt négy évben jelentősen felgyorsult a megnövekedett állami megrendelések miatt – írja a Military Watch Magazine.
Oroszország új Szu–35S vadászgépekkel erősíti a légierőt
A UAC közlése szerint a gépek a gyári próbák után az orosz védelmi minisztérium pilótái által is ellenőrzésen estek át különböző repülési üzemmódokban, majd saját állomáshelyükre repültek. A vállalat hangsúlyozta: az állami védelmi megrendelések teljesítése továbbra is kiemelt prioritás, különösen a hadműveleti-taktikai repülőgépek esetében.
A Szu–35S feladatai közé tartozik a légi fölény biztosítása, valamint a földi infrastruktúra nagy távolságból történő támadása.
A típus egy többcélú, nagy manőverezőképességű vadászgép, amely alkalmas légi célok elfogására távoli megközelítési zónákban, csapásmérő kötelékek és földi létesítmények fedezésére, valamint pilóta nélküli eszközök megsemmisítésére is. A gyártó szerint a gép precíziós csapásmérésre is képes földi és vízi célpontok ellen, nagy pontosságú fegyverrendszerekkel. Emellett felderítő feladatokat is ellát, és képes az ellenséges állások feltérképezésére a harci övezetektől nagy távolságra is. A Szu–35S jelenleg Oroszország mellett Kína és Algéria légierőinél is szolgálatban áll.
A 2025-ös év során több hullámban is érkeztek Szu–35S gépek az orosz légierőhöz, ami a gyártási kapacitás bővülését jelzi. A jövőben ugyanakkor az exportmegrendelések – köztük Irán 48 és Etiópia 6 darabos rendelése – befolyásolhatják a belföldi szállítások ütemét.