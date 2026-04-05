Dráma a levegőben: felszállás után indult meg a szülés – a repülőn jött világra a baba

A Caribbean Airlines 005-ös járata Kingstonból indult, és éppen a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtér felé közeledett, amikor a pilóták vészjelzést adtak le. A személyzet jelezte a légiforgalmi irányításnak, hogy egy utasnál megindult a szülés, ezért azonnali elsőbbséget kértek a leszálláshoz, számolt be a New York Post.

Beindult a szülés a levegőben, a kisbaba még a leszállás előtt, a repülőn jött a világra – Fotó: pexels.com / illusztráció

Még a landolás előtt megtörtént a szülés

Van egy várandós utasunk, akinél most indult meg a szülés

– hangzott el a pilóta rádióüzenetében.

A helyzet percek alatt drámaivá vált: a Boeing 737 Max 8-as fedélzete rögtönzött szülőszobává alakult, miközben a gép már a végső megközelítést hajtotta végre. A baba végül még a leszállás előtt megszületett – mindezt több ezer méter magasan.

Amikor a gép földet ért, a reptéri irányító azonnal rákérdezett: „Már megszületett?” A pilóta válasza rövid volt, de annál beszédesebb: „Igen, uram.”

„Nevezzék el Kennedynek!” – még az irányító is beszállt

A feszült helyzetet egy kis humor is oldotta: a légiforgalmi irányító tréfásan azt javasolta az anyának, hogy nevezze el a babát Kennedynek, utalva a reptér nevére. A spontán névadási ötlet gyorsan elterjedt, és sokak szerint tökéletesen illik a rendkívüli körülmények között született gyermekhez.

A repülőt végül elsőbbséggel engedték leszállni, a kifutón pedig már orvosi csapat várta az anyát és az újszülöttet. Egyelőre nem közöltek részleteket az állapotukról.

Nem ez az első eset

Nem ez az első alkalom, hogy egy baba repülőn születik a New York-i járatok egyikén. 2015-ben a Royal Jordanian egyik gépén történt hasonló eset, amikor egy orvos és egy ápoló segítette levezetni a szülést a fedélzeten.

