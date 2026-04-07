Szülés a levegőben – így dől el a baba állampolgársága

A Caribbean Airlines BW005-ös járata Kingstonból indult, és mintegy négyórás út után érkezett volna meg a John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtérre. A repülés végső szakaszában azonban a nőnél megindult a szülés, így a személyzetnek a fedélzeten kellett kezelnie a helyzetet - tájékoztat a Sky News.
A Fox News információi szerint a pilóták értesítették a légiforgalmi irányítást a kialakult egészségügyi esetről, miközben a fedélzeten megszületett a gyermek. A repülőgép biztonságosan landolt, ahol az anyát és az újszülöttet azonnal orvosi ellátásban részesítették.
A légitársaság közleményben méltatta a személyzet felkészültségét és higgadt reakcióját, hangsúlyozva, hogy az eseményt az előírásoknak megfelelően kezelték, és nem volt szükség vészhelyzet kihirdetésére.
Mikor lesz amerikai állampolgár egy repülőn született gyermek?
A fedélzeten történt szülés nemcsak rendkívüli esemény, hanem jogi kérdéseket is felvet, különösen az újszülött állampolgárságát illetően. Szakértők szerint a döntő tényező az, hogy a szülés pillanatában a repülőgép pontosan melyik ország légterében tartózkodott.
Az Egyesült Államok alkotmányának 14. kiegészítése alapján ugyanis minden, az ország területén született gyermek automatikusan amerikai állampolgárságot kap.
Ez a gyakorlat a légtérre is kiterjed: ha a gyermek az Egyesült Államok légterében jött világra, akkor jogosult lehet az amerikai állampolgárságra. Amennyiben azonban a szülés még az amerikai légtéren kívül történt – akár percekkel a belépés előtt –, az újszülött nem szerez automatikusan amerikai állampolgárságot.
Mi dönti el, melyik országban születik egy újszülött?
A nemzetközi jog szerint a születés helyének meghatározása különleges esetekben – például repülőgépen vagy hajón történő szülésnél – eltér a hagyományos gyakorlattól.
Általánosságban három tényezőt vehetnek figyelembe:
- a légtér, amelyben a szülés történt,
- a repülőgép lajstromozási országa,
- valamint a szülők állampolgársága.
Az egyes országok jogrendszere eltérően szabályozza ezeket a helyzeteket, így előfordulhat, hogy egy gyermek több ország állampolgárságára is jogosult, vagy éppen egyikére sem automatikusan.
Milyen szabályok vonatkoznak a terhes nők repülésére?
A légitársaságok általában szigorú szabályokat alkalmaznak a várandós utasok utazására vonatkozóan. A Caribbean Airlines esetében például a terhes nők a 32. hét végéig repülhetnek orvosi igazolás nélkül, míg a 35. hét után már nem engedélyezett az utazás. A szabályozás célja az ilyen váratlan helyzetek kockázatának csökkentése, ugyanakkor a mostani eset is mutatja, hogy a szülés időpontja nem minden esetben jelezhető előre pontosan.
Élőben közvetítette a szülését a népszerű influenszer
Egy népszerű Twitch-streamer nem mindennapi módon lepte meg követőit: élőben közvetítette kislánya születését. Az influenszer otthonszülését közel 700 ezren nézték végig a 8,5 órás streamben.
Sokkal durvább a császármetszés hatása, mint hittük – még az evolúciót is átírhatja
A kutatók szerint a modern szülészet hatása akár generációk alatt is megjelenhet. Új kutatások szerint az evolúció, az étrend és a modern orvoslás együtt alakíthatja a női test jövőjét – és ezen keresztül a császármetszések jövőbeni alakulását.