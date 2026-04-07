Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

szülés

Szülés a levegőben – így dől el a baba állampolgársága

Rendkívüli esemény történt egy Jamaicából az Egyesült Államokba tartó repülőjáraton. Egy várandós nő a fedélzeten adott életet gyermekének, miközben a gép már a New York-i leszálláshoz közeledett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Caribbean Airlines BW005-ös járata Kingstonból indult, és mintegy négyórás út után érkezett volna meg a John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtérre. A repülés végső szakaszában azonban a nőnél megindult a szülés, így a személyzetnek a fedélzeten kellett kezelnie a helyzetet - tájékoztat a Sky News.

A szülés a Caribbean Airlines Kingston–New York járatán történt.
A szülés a Caribbean Airlines Kingston–New York járatán történt (illusztráció) - Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

A Fox News információi szerint a pilóták értesítették a légiforgalmi irányítást a kialakult egészségügyi esetről, miközben a fedélzeten megszületett a gyermek. A repülőgép biztonságosan landolt, ahol az anyát és az újszülöttet azonnal orvosi ellátásban részesítették.

A légitársaság közleményben méltatta a személyzet felkészültségét és higgadt reakcióját, hangsúlyozva, hogy az eseményt az előírásoknak megfelelően kezelték, és nem volt szükség vészhelyzet kihirdetésére.

Mikor lesz amerikai állampolgár egy repülőn született gyermek?

A fedélzeten történt szülés nemcsak rendkívüli esemény, hanem jogi kérdéseket is felvet, különösen az újszülött állampolgárságát illetően. Szakértők szerint a döntő tényező az, hogy a szülés pillanatában a repülőgép pontosan melyik ország légterében tartózkodott. 

Az Egyesült Államok alkotmányának 14. kiegészítése alapján ugyanis minden, az ország területén született gyermek automatikusan amerikai állampolgárságot kap.

Ez a gyakorlat a légtérre is kiterjed: ha a gyermek az Egyesült Államok légterében jött világra, akkor jogosult lehet az amerikai állampolgárságra. Amennyiben azonban a szülés még az amerikai légtéren kívül történt – akár percekkel a belépés előtt –, az újszülött nem szerez automatikusan amerikai állampolgárságot.

Mi dönti el, melyik országban születik egy újszülött?

A nemzetközi jog szerint a születés helyének meghatározása különleges esetekben – például repülőgépen vagy hajón történő szülésnél – eltér a hagyományos gyakorlattól.

Általánosságban három tényezőt vehetnek figyelembe:

  • a légtér, amelyben a szülés történt,
  • a repülőgép lajstromozási országa,
  • valamint a szülők állampolgársága.

Az egyes országok jogrendszere eltérően szabályozza ezeket a helyzeteket, így előfordulhat, hogy egy gyermek több ország állampolgárságára is jogosult, vagy éppen egyikére sem automatikusan.

Milyen szabályok vonatkoznak a terhes nők repülésére?

A légitársaságok általában szigorú szabályokat alkalmaznak a várandós utasok utazására vonatkozóan. A Caribbean Airlines esetében például a terhes nők a 32. hét végéig repülhetnek orvosi igazolás nélkül, míg a 35. hét után már nem engedélyezett az utazás. A szabályozás célja az ilyen váratlan helyzetek kockázatának csökkentése, ugyanakkor a mostani eset is mutatja, hogy a szülés időpontja nem minden esetben jelezhető előre pontosan.

