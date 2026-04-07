Szülés a levegőben – így dől el a baba állampolgársága

A Caribbean Airlines BW005-ös járata Kingstonból indult, és mintegy négyórás út után érkezett volna meg a John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtérre. A repülés végső szakaszában azonban a nőnél megindult a szülés, így a személyzetnek a fedélzeten kellett kezelnie a helyzetet - tájékoztat a Sky News.

A szülés a Caribbean Airlines Kingston–New York járatán történt (illusztráció) - Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

A Fox News információi szerint a pilóták értesítették a légiforgalmi irányítást a kialakult egészségügyi esetről, miközben a fedélzeten megszületett a gyermek. A repülőgép biztonságosan landolt, ahol az anyát és az újszülöttet azonnal orvosi ellátásban részesítették.

A légitársaság közleményben méltatta a személyzet felkészültségét és higgadt reakcióját, hangsúlyozva, hogy az eseményt az előírásoknak megfelelően kezelték, és nem volt szükség vészhelyzet kihirdetésére.

Mikor lesz amerikai állampolgár egy repülőn született gyermek?

A fedélzeten történt szülés nemcsak rendkívüli esemény, hanem jogi kérdéseket is felvet, különösen az újszülött állampolgárságát illetően. Szakértők szerint a döntő tényező az, hogy a szülés pillanatában a repülőgép pontosan melyik ország légterében tartózkodott.

Az Egyesült Államok alkotmányának 14. kiegészítése alapján ugyanis minden, az ország területén született gyermek automatikusan amerikai állampolgárságot kap.

Ez a gyakorlat a légtérre is kiterjed: ha a gyermek az Egyesült Államok légterében jött világra, akkor jogosult lehet az amerikai állampolgárságra. Amennyiben azonban a szülés még az amerikai légtéren kívül történt – akár percekkel a belépés előtt –, az újszülött nem szerez automatikusan amerikai állampolgárságot.

Mi dönti el, melyik országban születik egy újszülött?

A nemzetközi jog szerint a születés helyének meghatározása különleges esetekben – például repülőgépen vagy hajón történő szülésnél – eltér a hagyományos gyakorlattól.

Általánosságban három tényezőt vehetnek figyelembe:

a légtér, amelyben a szülés történt,

a repülőgép lajstromozási országa,

valamint a szülők állampolgársága.

Az egyes országok jogrendszere eltérően szabályozza ezeket a helyzeteket, így előfordulhat, hogy egy gyermek több ország állampolgárságára is jogosult, vagy éppen egyikére sem automatikusan.