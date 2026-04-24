Sokk a szülőszobában: színesbőrű gyereke született egy fehér házaspárnak

A szülőszobában szinte megállt a levegő, miután Tiffany egy színesbőrű kislányt hozott a világra. Egy vizsgálat kimutatta, hogy a baba egy másik, dél-ázsiai származású szülőpár gyermeke – számolt be róla a New York Post.
Ki számít igazi szülőnek?
A DNS-teszt végül megtalálta a kislány valódi, biológiai szüleit. A pár ennek ellenére azt mondja, hogy ők nevelték a babát a kezdetektől, és szeretik őt. Ugyanakkor tudják, hogy a gyermeknek joga lehet a vér szerinti családjához.
Az is nagy kérdés maradt, hogy az ő saját embrióikkal mi történt.
A klinika elismerte, hogy hiba történt a beültetés során. Az ügy nagy felháborodást váltott ki, mert ritka, de súlyos orvosi hibáról van szó. A pár kártérítést kér az érzelmi és anyagi veszteségek miatt. Közben a klinika bejelentette, hogy bezár, ami még több kérdést vet fel az üggyel kapcsolatban.
48 éve született az eslő lombikbébi
1978 július 25-én született meg az első lombikbébi az Egyesült Királyságban. Louise Brown születése óta világszerte több millió gyermek jött világra mesterséges megtermékenyítéssel.
Biológiai anya nélkül is születhetnek gyerekek?
A kutatók áttörő eredményt értek el: először sikerült emberi bőrsejtek DNS-éből megtermékenyített petesejtet létrehozni. Ez a fejlesztés azt vetíti előre, hogy a jövőben akár biológiai anya nélkül is megszülethetnek gyermekek. Bár a lehetőség forradalmi, a módszer egyelőre még korai, kísérleti szakaszban van. A szakértők szerint számos etikai és tudományos kérdést is tisztázni kell, mielőtt valódi alkalmazásról beszélhetnénk.