Sokk a szülőszobában: színesbőrű gyereke született egy fehér házaspárnak

A szülőszobában szinte megállt a levegő, miután Tiffany egy színesbőrű kislányt hozott a világra. Egy vizsgálat kimutatta, hogy a baba egy másik, dél-ázsiai származású szülőpár gyermeke – számolt be róla a New York Post.

Ki számít igazi szülőnek?

A DNS-teszt végül megtalálta a kislány valódi, biológiai szüleit. A pár ennek ellenére azt mondja, hogy ők nevelték a babát a kezdetektől, és szeretik őt. Ugyanakkor tudják, hogy a gyermeknek joga lehet a vér szerinti családjához.

Az is nagy kérdés maradt, hogy az ő saját embrióikkal mi történt.

A klinika elismerte, hogy hiba történt a beültetés során. Az ügy nagy felháborodást váltott ki, mert ritka, de súlyos orvosi hibáról van szó. A pár kártérítést kér az érzelmi és anyagi veszteségek miatt. Közben a klinika bejelentette, hogy bezár, ami még több kérdést vet fel az üggyel kapcsolatban.