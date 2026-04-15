Szupertájfun tarolta le a turistaparadicsomot – nagy a pánik

A térségben élők és a turisták számára egyaránt rémálommá vált a helyzet. A szupertájfun különösen súlyosan érintette az Északi-Mariana-szigetek térségét, ahol több száz turista rekedt. A repülőjáratokat törölték, a hatóságok pedig arra szólították fel az embereket, hogy húzódjanak biztonságos helyre és maradjanak fedél alatt. A népszerű üdülőhelyeken egyik pillanatról a másikra állt le az élet: a napsütéses strandokat tomboló szél és óriási hullámok váltották fel. A bild.de egy műholdas videót is közölt arról, milyen bivalyerős viharral kellett szembenézniük a helyieknek.

A tomboló szupertájfun miatt sok turista ragadt a Csendes-óceáni szigeteken – Fotó: pexels.com

Szupertájfun: óriási hullámok, tomboló szél

A szupertájfun nemcsak a levegőben, hanem a tengeren is elképesztő erővel pusztított. Egyes helyeken akár 8-9 méteres hullámok csaptak le a partokra, miközben a szél fákat csavart ki és épületeket rongált meg. Áramszünetek, megrongálódott házak és teljes káosz jellemezte a helyzetet több ázsiai szigeten.

A szakértők szerint a vihar rendkívüli ereje nem véletlen. A térségben a tenger hőmérséklete jóval az átlag fölé emelkedett, ami ideális „üzemanyagot” biztosított a ciklon gyors felerősödéséhez. Ennek köszönhetően a Sinlaku szinte robbanásszerűen vált pusztító szupertájfunná.

Tényleg ez a világ legnagyobb vihara?

Bár több helyen „a világ legnagyobb viharaként” emlegetik, a szakértők szerint ez inkább túlzás. A Sinlaku valóban rendkívül erős, de nem rekordtartó – ugyanakkor az idei év egyik legveszélyesebb időjárási jelensége.

A mostani esemény ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy az ilyen szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbá válhatnak. A melegedő óceánok miatt a viharok gyorsabban erősödnek fel, és nagyobb pusztítást végezhetnek.

Nyaralásból túlélőtúra

A turisták számára a vakáció hirtelen küzdelemmé vált: sokan szállodákban rekedtek, miközben odakint tombolt a vihar. A hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, és csak akkor engedik újraindulni a közlekedést, ha a körülmények biztonságossá válnak.

