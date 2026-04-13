Veszélyben a világ? – kitörésre készül a Yellowstone szupervulkán

A kutatók sokáig úgy vélték, hogy a szupervulkánokat mélyről, a Föld belsejéből feltörő, hatalmas magmaoszlopok táplálják. Az új tanulmány azonban teljesen más képet fest. Eszerint az amerikai Yellowstone nemzeti park alatt nem egy klasszikus, hatalmas magma-kamra található, hanem egy úgynevezett magmapép-zóna – vagyis egy félig olvadt, sűrű, kásaszerű kőzetből álló réteg, amely jóval közelebb helyezkedik el a földkéreghez. Ez azt jelenti, hogy a vulkán „feltöltése” gyorsabban és közvetlenebb módon is megtörténhet, mint korábban gondolták, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A Yellowstone Calderon szupervulkán kitörése hatalmas pusztítást végezne és az egész világra hatással lenne – Fotó: BOURSEILLER PHILIPPE / HEMIS.FR / hemis.fr

A szupervulkán lávája egész államokat öntene el

A Yellowstone Caldera nem egy átlagos vulkán. Az úgynevezett szupervulkánok olyan erejű kitörésekre képesek, amelyek több mint 1000 köbkilométer hamut, lávát és kőzetet juttathatnak a légkörbe. A Yellowstone Caldera 48 x 64 kilométeres krátere alatt található szupervulkán az elmúlt 2,1 millió évben két ilyen szuperkitörést produkált.

Ha ma történne hasonló:

az Egyesült Államok akár kétharmadát hamu boríthatná be,

egész államok válhatnának lakhatatlanná,

milliók kényszerülnének menekülésre,

a globális klíma is súlyosan megváltozhatna.

Egyre több a földrengés – okkal aggódnak a kutatók?

A félelmeket tovább erősíti, hogy a közelmúltban a mesterséges intelligencia segítségével több mint 86 ezer eddig rejtett földrengést azonosítottak a térségben 2008 és 2022 között. Ez tízszer több, mint amit korábban észleltek. Ráadásul ezek több mint fele úgynevezett „rajokban” jelentkezett – vagyis sok kisebb rengés rövid időn belül, ugyanazon a területen. Az ilyen jelenségek gyakran kapcsolódnak vulkáni aktivitáshoz.

A szakértők igyekeznek lehűteni a kedélyeket. Az amerikai földtani szolgálat szerint még körülbelül 100 ezer év van hátra egy esetleges szuperkitörésig. A most észlelt rengések nagy része valószínűleg nem a magma mozgásához, hanem forró víz és gázok áramlásához kapcsolódik – ezek hozzák létre a gejzíreket is. Ennek ellenére a kutatók hangsúlyozzák: az új felfedezés kulcsfontosságú lehet a jövőbeli kockázatok pontosabb megértésében.