Veszélyben a világ? – kitörésre készül a Yellowstone szupervulkán

A kutatók sokáig úgy vélték, hogy a szupervulkánokat mélyről, a Föld belsejéből feltörő, hatalmas magmaoszlopok táplálják. Az új tanulmány azonban teljesen más képet fest. Eszerint az amerikai Yellowstone nemzeti park alatt nem egy klasszikus, hatalmas magma-kamra található, hanem egy úgynevezett magmapép-zóna – vagyis egy félig olvadt, sűrű, kásaszerű kőzetből álló réteg, amely jóval közelebb helyezkedik el a földkéreghez. Ez azt jelenti, hogy a vulkán „feltöltése” gyorsabban és közvetlenebb módon is megtörténhet, mint korábban gondolták, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
A szupervulkán lávája egész államokat öntene el
A Yellowstone Caldera nem egy átlagos vulkán. Az úgynevezett szupervulkánok olyan erejű kitörésekre képesek, amelyek több mint 1000 köbkilométer hamut, lávát és kőzetet juttathatnak a légkörbe. A Yellowstone Caldera 48 x 64 kilométeres krátere alatt található szupervulkán az elmúlt 2,1 millió évben két ilyen szuperkitörést produkált.
Ha ma történne hasonló:
- az Egyesült Államok akár kétharmadát hamu boríthatná be,
- egész államok válhatnának lakhatatlanná,
- milliók kényszerülnének menekülésre,
- a globális klíma is súlyosan megváltozhatna.
Egyre több a földrengés – okkal aggódnak a kutatók?
A félelmeket tovább erősíti, hogy a közelmúltban a mesterséges intelligencia segítségével több mint 86 ezer eddig rejtett földrengést azonosítottak a térségben 2008 és 2022 között. Ez tízszer több, mint amit korábban észleltek. Ráadásul ezek több mint fele úgynevezett „rajokban” jelentkezett – vagyis sok kisebb rengés rövid időn belül, ugyanazon a területen. Az ilyen jelenségek gyakran kapcsolódnak vulkáni aktivitáshoz.
A szakértők igyekeznek lehűteni a kedélyeket. Az amerikai földtani szolgálat szerint még körülbelül 100 ezer év van hátra egy esetleges szuperkitörésig. A most észlelt rengések nagy része valószínűleg nem a magma mozgásához, hanem forró víz és gázok áramlásához kapcsolódik – ezek hozzák létre a gejzíreket is. Ennek ellenére a kutatók hangsúlyozzák: az új felfedezés kulcsfontosságú lehet a jövőbeli kockázatok pontosabb megértésében.
Egy dolog biztos: a Yellowstone-t figyelni kell
A tudósok szerint a legfontosabb tanulság az, hogy a Yellowstone egy rendkívül összetett és dinamikus rendszer, amelyet folyamatosan monitorozni kell. Az új eredmények arra utalnak, hogy a vulkán működése sokkal bonyolultabb, mint korábban hitték – és bár nincs közvetlen veszély, a potenciális következmények miatt a legkisebb változást is komolyan veszik.
A tudósok egy hatalmas, ősi vulkáni rendszer működését vizsgálták a tenger mélyén. Az eredmények szerint a vulkán belsejében újra gyűlik a magma, ami fontos következményekkel járhat a jövőbeli kitörések szempontjából.
Újabb erőteljes földrengéssorozat rázta meg Olaszország híres vulkáni régióját, a Flegrei-mezőket. Tavaly májusban a Nápoly közelében található szupervulkán környékét egy 4,4-es erősségű rengés sújtotta, amely az elmúlt 40 év legerősebb földmozgása volt a térségben. Az elmúlt évben a kutatók több mint 3000 kisebb rengést észleltek, ami jóval meghaladja a területre jellemző megszokott szeizmikus aktivitást. A szakértők emiatt egy lehetséges, pusztító kitöréstől tartanak.