A legtöbben rosszul választanak szuvenírt, pedig van egy remek megoldás

A szuvenírvásárlás sokak számára az utazás természetes része, de nem mindig könnyű eldönteni, mit érdemes hazavinni. A HuffPost utazási iparágban dolgozó szakembereket kérdezett meg arról, milyen emlékek lehetnek valóban jó választások.

Milyen szuvenírt érdemes hazavinni egy utazásról?

A szuvenírvásárlás sokaknak az utazás kötelező része, mások viszont tanácstalanul bolyonganak a turistaboltok bögréi, pólói és porfogói között. A HuffPost ezért olyan szakembereket kérdezett meg, akik az utazási iparágban dolgoznak, és pontosan tudják, mi az, amit tényleg érdemes hazavinni egy nyaralásról – írja a HuffPost.

Gabby Beckford utazási szakértő például ruhát vesz emlékbe. Szerinte ez praktikus választás, mert nemcsak a szekrény mélyén hever, hanem viselni is lehet, így újra és újra felidézi az utazás hangulatát.

Milyen ajándékokat érdemes vásárolni?

Jessica van Dop DeJesus inkább a helyi élelmiszerekre esküszik.

Piacokon és szupermarketekben keres szószokat, csokoládékat, borokat, Görögországból például mézet, Spanyolországból konzerv tengeri ételeket, Puerto Ricóból pedig helyi kávét visz haza.

Katy Nastro is hasonlóan gondolkodik: Franciaországban például különleges chipsízeket vásárolt, amelyeket otthon nem lehet kapni.

Esther Susag utazási blogger képeslapot vesz, majd a hátuljára felírja az út legkedvesebb emlékeit. Így a szuvenír egy személyes emlékké válik.

Mások a helyi művészetet keresik. Sean Lau kézműves tárgyakat, kerámiát, festett csempét, szőtteseket vagy fafaragásokat választ, mert ezek szerinte megőrzik egy hely kultúráját. Laura Motta, a Lonely Planet szerkesztője helyi művészek alkotásait szereti hazavinni.

A klasszikus hűtőmágnes sem ment ki a divatból. Phil Dengler és Melissa DaSilva szerint olcsó, könnyű elcsomagolni, és minden hűtőnyitásnál visszahozza az utazások emlékét.

Akad, aki hógömböt gyűjt, míg Katy Nastro saját magának gyakran helyi ékszert vesz. A lényeg mindenkinél ugyanaz: a jó szuvenír nem kacat, hanem személyes emlék.

