Nem kapott cigarettát, baltát rántott a veszélyes utas

Baltával támadt a buszsofőrre egy 22 éves férfi Lipcse Grünau városrészében hétfő délután. Az elkövető egy cigarettát kért a buszsofőrtől, aki nem tudott adni, ezt követően baltát rántott. A buszsofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a támadást – írja a Bild.

Baltás támadás Németországban: a buszsofőrnek rontott az őrült utas

Két másik sofőr észrevette a dulakodást, és azonnal a kollégájuk segítségére siettek, leteperték a támadót, akit a rendőrök kiérkezéséig a földön tartottak.

