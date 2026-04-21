Nem kapott cigarettát, baltát rántott a veszélyes utas

Baltával támadt a buszsofőrre egy 22 éves férfi Lipcse Grünau városrészében hétfő délután. Az elkövető egy cigarettát kért a buszsofőrtől, aki nem tudott adni, ezt követően baltát rántott. A buszsofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a támadást – írja a Bild.
Két másik sofőr észrevette a dulakodást, és azonnal a kollégájuk segítségére siettek, leteperték a támadót, akit a rendőrök kiérkezéséig a földön tartottak.
Véres támadás Ecuadorban: kínzás és 14 halott
Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, egy éjszaka alatt 14 ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek ecuadori támadásokban. A bandaháború néhány áldozatán kínzás nyomait találták.
Vérengzés egy gyorsétteremben: halálos lövöldözés tört ki New Jersey-ben – videó
Egy ember meghalt, hatan megsérültek egy brutális lövöldözésben egy New Jersey-i gyorsétteremben. A lövöldözés sokkolta a helyieket, a hatóságok szerint azonban nem véletlenszerű támadás történt.