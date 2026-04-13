Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

tanár-diák

Szexelt diákjával egy középiskolai matektanárnő, így buktak le

Egy középiskolai tanárnő és diákja közötti tiltott kapcsolat rázta meg Floridát, miután a fiú lebukott a szülei előtt. A tanár-diák viszony hónapokon át titokban zajlott, míg végül egy gyanús este mindent felfedett.
tanár-diáktanár-diák szextanár-diák viszony

A 37 éves Kirsten Rose ellen eljárás indult, miután kiderült, hogy kapcsolatot létesített egy kiskorú tanítványával. A titkos tanár-diák viszony hónapokig tartott, egy családi vita tett pontot a végére.

tanár-diák viszony
Kirsten Rose tanár-diák viszonya hónapokig tartott
Fotó: Brevard County Sheriff's Office

A nő a Cocoa Beach Jr/Sr High School iskolában dolgozott matematikatanárként, és a hatóságok szerint hónapokkal ezelőtt, még tavaly kezdett el kapcsolatba lépni a fiúval az iskolán kívül. A kommunikáció az Instagramon indult, majd az idő előrehaladtával egyre szorosabbá vált.

Az üzenetváltások aztán idén is folytatódtak, és a gyanú szerint februárban, illetve márciusban már

személyes találkozókra is sor került, amelyek során szexuális kapcsolat alakult ki közöttük.

A szülők vetettek véget a tanár-diák viszonynak

A történet fordulópontja egy este következett be, amikor a fiú későn ért haza a munkából. A szülei gyanút fogtak, és ellenőrizték a tartózkodási helyét, amely egy számukra ismeretlen címre mutatott. Amikor kérdőre vonták, a fiú azt állította, hogy a barátnőjénél volt, ám nem árulta el, kiről van szó.

A szülők azonban tovább faggatták, végül pedig bevallotta, hogy saját tanárával áll kapcsolatban.

A beismerés után rendőrségi nyomozás indult, amelynek eredményeként a tanárnőt letartóztatták. Öt rendbeli, kiskorúval folytatott jogellenes szexuális kapcsolat miatt emeltek vádat ellene. A nőt jelenleg óvadék nélkül tartják fogva a Brevard County Jail intézményben, bírósági meghallgatását pedig május 5-re tűzték ki. A hatóságok közlése szerint az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van – írja a New York Post.

Az eset komoly felháborodást váltott ki, és ismét ráirányította a figyelmet az iskolai környezetben történő visszaélések veszélyeire.

Év tanárának jelölték, majd a 16 éves diákjával szexelt

Egy volt „Év tanára” jelöltet 14 év börtönre ítéltek, miután drogok segítségével szexuális kapcsolatba csábított egy 16 éves diákot, és a vádemelés után is zaklatta az áldozatot. A volt tanárnő a diákja szerint mentálisan instabil.

 

