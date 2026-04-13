Szexelt diákjával egy középiskolai matektanárnő, így buktak le

A 37 éves Kirsten Rose ellen eljárás indult, miután kiderült, hogy kapcsolatot létesített egy kiskorú tanítványával. A titkos tanár-diák viszony hónapokig tartott, egy családi vita tett pontot a végére.

Fotó: Brevard County Sheriff's Office

A nő a Cocoa Beach Jr/Sr High School iskolában dolgozott matematikatanárként, és a hatóságok szerint hónapokkal ezelőtt, még tavaly kezdett el kapcsolatba lépni a fiúval az iskolán kívül. A kommunikáció az Instagramon indult, majd az idő előrehaladtával egyre szorosabbá vált.

Az üzenetváltások aztán idén is folytatódtak, és a gyanú szerint februárban, illetve márciusban már

személyes találkozókra is sor került, amelyek során szexuális kapcsolat alakult ki közöttük.

A szülők vetettek véget a tanár-diák viszonynak

A történet fordulópontja egy este következett be, amikor a fiú későn ért haza a munkából. A szülei gyanút fogtak, és ellenőrizték a tartózkodási helyét, amely egy számukra ismeretlen címre mutatott. Amikor kérdőre vonták, a fiú azt állította, hogy a barátnőjénél volt, ám nem árulta el, kiről van szó.

A szülők azonban tovább faggatták, végül pedig bevallotta, hogy saját tanárával áll kapcsolatban.

Florida math teacher busted for allegedly having sex with student, fling exposed after her 'victim' lied to parents: Report https://t.co/vD1sd8EVNX pic.twitter.com/y7NS3n4FXU — New York Post (@nypost) April 13, 2026

A beismerés után rendőrségi nyomozás indult, amelynek eredményeként a tanárnőt letartóztatták. Öt rendbeli, kiskorúval folytatott jogellenes szexuális kapcsolat miatt emeltek vádat ellene. A nőt jelenleg óvadék nélkül tartják fogva a Brevard County Jail intézményben, bírósági meghallgatását pedig május 5-re tűzték ki. A hatóságok közlése szerint az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van – írja a New York Post.

Az eset komoly felháborodást váltott ki, és ismét ráirányította a figyelmet az iskolai környezetben történő visszaélések veszélyeire.

