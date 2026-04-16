digitális oktatás

Hoppá! A svédek kezdenek kifarolni a digitális oktatás mögül

Svédországban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak újra a hagyományos taneszközök az iskolákban. A tankönyv szerepe azért került ismét előtérbe, mert a kormány szerint a papíralapú tanulás segítheti az olvasási készségek és a koncentráció javítását.
Svédország az elmúlt időszakban látványosan a nyomtatott könyvek, a papír és a kézzel írás felé fordult az iskolákban. Az intézkedések mögött az a cél áll, hogy a tankönyvek által javuljanak a diákok szövegértési eredményei, miközben csökkenjen a digitális eszközök okozta figyelemelterelés az órákon – írja a BBC.

Tanulás – Digitális oktatás helyett a tankönyv kap újra központi szerepet a svéd iskolákban
Digitális oktatás helyett tankönyv 

A svéd kormány már több mint 2,1 milliárd svéd koronát különített el tankönyvekre és tanári segédanyagokra, és egy új tanterv is készül, amely 2028-tól erősítené a könyvalapú oktatást. Közben a 2026-os OECD-jelentés arra jutott, hogy a digitális eszközök önmagukban nem feltétlenül károsak, de a túlzott használat és az órákon jelentkező digitális zavaró tényezők ronthatják a teljesítményt.

A képernyőmentes órák jobb feltételeket teremtenek a gyerekek koncentrációjához, valamint írás- és olvasási készségeik fejlesztéséhez
A vita ugyanakkor nem zárult le: 

míg a kormány a koncentrációt és az alapkészségeket hangsúlyozza, addig több szakmai szereplő attól tart, hogy a túlzott visszalépés gyengítheti a diákok digitális felkészültségét.

Tanulás kamaszoknak: 5 zseniális trükk, amitől maguktól fognak leülni tanulni

Az egyik percben még a matekot nézi, a másikban már a TikTokon lóg, majd hirtelen halaszthatatlanul fontos lesz átrendezni a szobáját. Ismerős? Mutatunk 5 bevált trükköt, amivel a tanulás kamaszoknak is élmény lehet.

Valami végleg megváltozott az agyunkban

A modern digitális világ alapvetően megváltoztatta az olvasás természetét. Míg korábban könyvekkel és újságokkal töltöttük szabadidőnket, ma a közösségi média rövid bejegyzései és a videós tartalmak uralják a figyelmünket. Következésképpen egyre nehezebb olvasás közben hosszabb szövegekre koncentrálni, még akkor is, ha tudatosan törekszünk erre.

 

 

