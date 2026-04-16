Hoppá! A svédek kezdenek kifarolni a digitális oktatás mögül

Svédország az elmúlt időszakban látványosan a nyomtatott könyvek, a papír és a kézzel írás felé fordult az iskolákban. Az intézkedések mögött az a cél áll, hogy a tankönyvek által javuljanak a diákok szövegértési eredményei, miközben csökkenjen a digitális eszközök okozta figyelemelterelés az órákon – írja a BBC.
Digitális oktatás helyett tankönyv
A svéd kormány már több mint 2,1 milliárd svéd koronát különített el tankönyvekre és tanári segédanyagokra, és egy új tanterv is készül, amely 2028-tól erősítené a könyvalapú oktatást. Közben a 2026-os OECD-jelentés arra jutott, hogy a digitális eszközök önmagukban nem feltétlenül károsak, de a túlzott használat és az órákon jelentkező digitális zavaró tényezők ronthatják a teljesítményt.
A vita ugyanakkor nem zárult le:
míg a kormány a koncentrációt és az alapkészségeket hangsúlyozza, addig több szakmai szereplő attól tart, hogy a túlzott visszalépés gyengítheti a diákok digitális felkészültségét.
Valami végleg megváltozott az agyunkban
A modern digitális világ alapvetően megváltoztatta az olvasás természetét. Míg korábban könyvekkel és újságokkal töltöttük szabadidőnket, ma a közösségi média rövid bejegyzései és a videós tartalmak uralják a figyelmünket. Következésképpen egyre nehezebb olvasás közben hosszabb szövegekre koncentrálni, még akkor is, ha tudatosan törekszünk erre.