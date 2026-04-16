Hoppá! A svédek kezdenek kifarolni a digitális oktatás mögül

Svédország az elmúlt időszakban látványosan a nyomtatott könyvek, a papír és a kézzel írás felé fordult az iskolákban. Az intézkedések mögött az a cél áll, hogy a tankönyvek által javuljanak a diákok szövegértési eredményei, miközben csökkenjen a digitális eszközök okozta figyelemelterelés az órákon – írja a BBC.

Digitális oktatás helyett a tankönyv kap újra központi szerepet a svéd iskolákban

Fotó: senivpetro / Freepik

Digitális oktatás helyett tankönyv

A svéd kormány már több mint 2,1 milliárd svéd koronát különített el tankönyvekre és tanári segédanyagokra, és egy új tanterv is készül, amely 2028-tól erősítené a könyvalapú oktatást. Közben a 2026-os OECD-jelentés arra jutott, hogy a digitális eszközök önmagukban nem feltétlenül károsak, de a túlzott használat és az órákon jelentkező digitális zavaró tényezők ronthatják a teljesítményt.

A képernyőmentes órák jobb feltételeket teremtenek a gyerekek koncentrációjához, valamint írás- és olvasási készségeik fejlesztéséhez

Fotó: zinkevych / Freepik

A vita ugyanakkor nem zárult le:

míg a kormány a koncentrációt és az alapkészségeket hangsúlyozza, addig több szakmai szereplő attól tart, hogy a túlzott visszalépés gyengítheti a diákok digitális felkészültségét.