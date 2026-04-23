Drámai helyzet: továbbra sem tudnak mit kezdeni az elszabadult orosz tartályhajóval

Az Arctic Metagaz nevű orosz tartályhajó jelenleg a Földközi-tenger líbiai partjainál, Bengázi közelében sodródik, teljesen irányíthatatlanul. A hajón még március elején robbanások történtek, amelyek tüzet okoztak a fedélzeten – számolt be a hirado.hu.

A tartályhajón már nincs legénység

Ukránok támadták meg az orosz tartályhajót?

Az orosz fél szerint a támadást ukrán víz alatti drónok hajtották végre, ugyanakkor Kijev hivatalosan nem erősítette meg az értesüléseket.

A 30 fős legénységet kimentették, azóta azonban nincs, aki irányítsa a hajót. A mentőegységek többször is megpróbálták vontatókötélre venni a tartályhajót, de a rossz időjárás rendre meghiúsította az akciókat, legutóbb egy kábel is elszakadt a művelet során.

A szakértők attól tartanak, hogy ha a cseppfolyósított földgáz szivárogni kezd, az súlyos környezeti katasztrófához vezethet. A hatóságok ezért felszólították a környéken haladó hajókat, hogy tartsanak legalább öt tengeri mérföld távolságot a veszélyes járműtől, és azonnal jelentsenek minden rendellenességet.

Megérkezett az első kőolajszállítmány Magyarországra a Barátság vezetéken

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság vezetéken – adott tájékoztatást a Mol. Az érkezett mennyiség nagysága egyelőre nem ismert, de ez azt jelenti, hogy a január 27-étől eddig a hétig fennállt szállítási szünet után először érkezett kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra.

Nem sok jót jósolt Ukrajnának a volt külügyminiszter

Ukrajna előtt nem látszik gyors kiút a háborúból, és Dmitro Kuleba szerint 2026 is a túlélésről szól majd. A volt ukrán külügyminiszter úgy látja, a fronton patthelyzet alakult ki.