Súlyos lépésre szánta el magát a Taylor Swift – kevesen tettek még ehhez hasonlót

Egyre nagyobb gondot okoznak a hírességekről készült mesterséges intelligenciás hamisítványok. Taylor Swift most jogi lépésekkel próbálhatja szorosabbra húzni a védelmet a hangja és a képmása körül. A döntés mögött több korábbi visszaélés is állhat.

Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taylor Swift levédetné hangját és arcképét

Taylor Swift három védjegybejelentést nyújtott be az Egyesült Államokban, hogy levédesse a hangját és a képmását. A kérelmek között szerepel egy Eras-turnén készült kép, amelyen csillogó bodyban, rózsaszín gitárral látható, valamint két hangfelvétel is, amelyeken az énekesnő bemutatkozik legutóbbi albuma, a The Life Of A Showgirl népszerűsítése közben.

A lépés hátterében az állhat, hogy Swiftet az elmúlt években többször is célba vették mesterséges intelligenciával készült tartalmakkal.

Terjedtek róla hamis reklámvideók, szexuális jellegű deepfake-ek.

Josh Gerben védjegyjogász szerint a hang védelme nem új terület, de a beszédhanghoz kötött hangfelvételek ilyen használatát az amerikai bíróságok még nem igazán próbálták ki.

A szakértő szerint a bejelentések további jogi védelmet adhatnak Swiftnek, főleg azokkal az utánzatokkal szemben, amelyek megtévesztésig hasonlítanak az eredetire.

A mesterséges intelligencia miatt ma már bárki előállíthat egy híresség hangjára vagy külsejére emlékeztető tartalmat, majd azt gyorsan terjesztheti. Hasonló aggodalmakat korábban Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Tom Hanks és Bryan Cranston is megfogalmazott – írja a Sky News.

