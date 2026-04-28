Taylor Swift durván beszólt rajongóinak – videón a kínos pillanat

Taylor Swift hosszú ideje híres arról, hogy dalai gyakran személyes élményekből táplálkoznak, ami miatt rajongói rendszeresen próbálják megfejteni, kiről szólnak az egyes számok. Az énekesnő azonban a The New York Times-nak adott interjúban elmondta: bár érti a kíváncsiságot, bizonyos esetekben ez már kényelmetlenné válik számára. Úgy fogalmazott, hogy egyesek „túl szélsőségesen” közelítik meg a témát, és szinte „nyomozói munkát” végeznek a dalszövegek mögötti történetek feltárására.

Taylor Swift elárulta, mi zavarja igazán a rajongók viselkedésében

Az énekesnő külön kiemelte, hogy zavarónak tartja, amikor a rajongók szinte bizonyítékként próbálják megfejteni, kiről szól egy-egy dal, majd hozzátette: a számok az ő alkotásai, és elsősorban a saját művészi gondolatait tükrözik.

Az interjúban Swift arról is beszélt, hogyan kezeli a rá irányuló folyamatos figyelmet. Elmondása szerint igyekszik ragaszkodni a saját elképzeléseihez, majd „elengedni” a műveit, bízva abban, hogy a közönség idővel megtalálja bennük a saját értelmezését.

A beszélgetés során egy kulisszatitkot is megosztott egyik legismertebb daláról: a Love Story-t 17 évesen írta, amikor szülei nem engedték, hogy egy nála idősebb fiúval randizzon. Bár a történet hátterét felvázolta, a fiú kilétét nem fedte fel.