Sokan rossz helyen tartják a tejet a hűtőben, gyorsabban megromolhat

A tej tárolása szempontjából nem mindegy, a hűtő melyik részébe kerül a doboz vagy az üveg. Az ajtóban a hőmérséklet melegebb és változékonyabb, ezért a friss tejnek nem ez a legjobb hely.

Egyesek helytelen helyre tesznek tejet – eme helyzetben ez lenne helyes (illusztráció)

Fotó: Fascinadora / Shutterstock

Sokan rossz helyen tárolják a tejet a hűtőben

Sokan automatikusan a hűtő ajtajába teszik a tejet, pedig ez az egyik legrosszabb hely a friss tej tárolására. A hűtő különböző részein eltérő hőmérséklet uralkodik, az ajtó pedig a legmelegebb és leginkább ingadozó hőmérsékletű terület.

A friss tej bontatlanul a hűtő középső polcán marad a legtovább jó minőségű. Ott egyenletesebb és hűvösebb a hőmérséklet, ezért a tej több napig friss maradhat. A hűtőajtó inkább olyan termékeknek kedvez, amelyek kevésbé érzékenyek a hőmérséklet-változásra.

Bontatlan friss tej 8 Celsius-fok alatt általában hét-tíz napig tartható el. Felbontás után ez az idő nagyjából öt napra csökken. Az UHT-tej ennél tartósabb: bontatlanul szobahőmérsékleten akár három-hat hónapig is eláll, felbontás után azonban egy héten belül el kell fogyasztani.

A tej könnyen átveszi más ételek, például a hagyma, a hal vagy az erős sajtok szagát, ezért mindig lezárva kell tárolni. A legjobb, ha a friss tejet a hűtőpolc hátsó részébe tesszük, ahol a hőmérséklet a legstabilabb – olvasható a Focus.de cikkében.

