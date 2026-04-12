Tényleg gond lehet velük? Ez derült ki a teljes kiőrlésű gabonafélékről

Egy 2026 márciusában ismertetett, hosszú távú kutatás 1647 felnőtt étrendjét és ismételt MRI-felvételeit elemezte, és azt találta, hogy a MIND-diéta összességében kedvező lehet az agy öregedésére nézve. A meglepetést az okozta, hogy amikor külön vizsgálták az egyes élelmiszercsoportokat, a teljes kiőrlésű gabonafélék magasabb fogyasztása bizonyos mutatóknál kedvezőtlenebb agyi változásokkal járt együtt, miközben maga a teljes étrendi minta továbbra is előnyösnek tűnt.
Mitől érdekes ez az eredmény?
A kutatás szerint a MIND-diétát jobban követő embereknél lassabb volt a szürkeállomány csökkenése, ami az agy öregedésének egyik fontos jele lehet. A vizsgálatban főleg a bogyós gyümölcsök és a szárnyasok kapcsolódtak ehhez a kedvezőbb képhez, míg a teljes kiőrlésű gabonák külön elemzésben meglepő eredményt adtak.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, csak egy olyan jelzés, amelyet további vizsgálatokkal kell tisztázni.
Fontos: ettől még nem lettek „rosszak” a teljes kiőrlésű gabonafélék
Ez azért lényeges, mert a jelenlegi táplálkozási ajánlások továbbra is egészséges választásnak tartják a teljes kiőrlésű gabonákat. Több nagy összefoglaló és egészségügyi ajánlás szerint ezek az élelmiszerek összefüggésbe hozhatók a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával. Vagyis egyetlen friss eredmény alapján nem érdemes azt a következtetést levonni, hogy a zab, a barna rizs vagy más teljes kiőrlésű gabonafélék ártanának.
Mire érdemes figyelni?
A legfontosabb üzenet inkább az, hogy nem egyetlen étel dönt az agy egészségéről, hanem a teljes étrend, az életmód, a vérnyomás, a mozgás és az alvás együtt.
A MIND-diéta eddigi kutatásai összességében továbbra is kedvező képet mutatnak, sőt korábbi vizsgálatok szerint a minta követése alacsonyabb demenciakockázattal is összefügghet. A mostani eredmény inkább izgalmas tudományos kérdés, mintsem kész ítélet a teljes kiőrlésű gabonafélékről – számolt be a New York Post.
