Tényleg gond lehet velük? Ez derült ki a teljes kiőrlésű gabonafélékről

Egy 2026 márciusában ismertetett, hosszú távú kutatás 1647 felnőtt étrendjét és ismételt MRI-felvételeit elemezte, és azt találta, hogy a MIND-diéta összességében kedvező lehet az agy öregedésére nézve. A meglepetést az okozta, hogy amikor külön vizsgálták az egyes élelmiszercsoportokat, a teljes kiőrlésű gabonafélék magasabb fogyasztása bizonyos mutatóknál kedvezőtlenebb agyi változásokkal járt együtt, miközben maga a teljes étrendi minta továbbra is előnyösnek tűnt.

Eddig egészségesnek hittük, most furcsa eredmény jött a teljes kiőrlésű gabonafélékről

Mitől érdekes ez az eredmény?

A kutatás szerint a MIND-diétát jobban követő embereknél lassabb volt a szürkeállomány csökkenése, ami az agy öregedésének egyik fontos jele lehet. A vizsgálatban főleg a bogyós gyümölcsök és a szárnyasok kapcsolódtak ehhez a kedvezőbb képhez, míg a teljes kiőrlésű gabonák külön elemzésben meglepő eredményt adtak.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, csak egy olyan jelzés, amelyet további vizsgálatokkal kell tisztázni.

Fontos: ettől még nem lettek „rosszak” a teljes kiőrlésű gabonafélék

Ez azért lényeges, mert a jelenlegi táplálkozási ajánlások továbbra is egészséges választásnak tartják a teljes kiőrlésű gabonákat. Több nagy összefoglaló és egészségügyi ajánlás szerint ezek az élelmiszerek összefüggésbe hozhatók a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával. Vagyis egyetlen friss eredmény alapján nem érdemes azt a következtetést levonni, hogy a zab, a barna rizs vagy más teljes kiőrlésű gabonafélék ártanának.

A bogyós gyümölcsök fogyasztása bizonyult a kutatásban a leghasznosabb tápláléknak az agy öregedése ellen

Mire érdemes figyelni?

A legfontosabb üzenet inkább az, hogy nem egyetlen étel dönt az agy egészségéről, hanem a teljes étrend, az életmód, a vérnyomás, a mozgás és az alvás együtt.

A MIND-diéta eddigi kutatásai összességében továbbra is kedvező képet mutatnak, sőt korábbi vizsgálatok szerint a minta követése alacsonyabb demenciakockázattal is összefügghet. A mostani eredmény inkább izgalmas tudományos kérdés, mintsem kész ítélet a teljes kiőrlésű gabonafélékről – számolt be a New York Post.