Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
étrend

Tényleg gond lehet velük? Ez derült ki a teljes kiőrlésű gabonafélékről

32 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új kutatás meglepő kérdést vetett fel azzal kapcsolatban, hogy valóban minden egészségesnek tartott étel ugyanúgy támogatja-e az agyműködést. A teljes kiőrlésű gabonafélék egy friss vizsgálatban váratlan összefüggést mutattak bizonyos agyi változásokkal, de a szakértők szerint ebből még semmiképp sem következik az, hogy ezeket az ételeket ki kellene iktatni az étrendből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
étrendegészségéletmódteljes kiörlésű gabona

Egy 2026 márciusában ismertetett, hosszú távú kutatás 1647 felnőtt étrendjét és ismételt MRI-felvételeit elemezte, és azt találta, hogy a MIND-diéta összességében kedvező lehet az agy öregedésére nézve. A meglepetést az okozta, hogy amikor külön vizsgálták az egyes élelmiszercsoportokat, a teljes kiőrlésű gabonafélék magasabb fogyasztása bizonyos mutatóknál kedvezőtlenebb agyi változásokkal járt együtt, miközben maga a teljes étrendi minta továbbra is előnyösnek tűnt.

Fotó: brgfx / Freepik / Illustration

Mitől érdekes ez az eredmény?

A kutatás szerint a MIND-diétát jobban követő embereknél lassabb volt a szürkeállomány csökkenése, ami az agy öregedésének egyik fontos jele lehet. A vizsgálatban főleg a bogyós gyümölcsök és a szárnyasok kapcsolódtak ehhez a kedvezőbb képhez, míg a teljes kiőrlésű gabonák külön elemzésben meglepő eredményt adtak. 

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, csak egy olyan jelzés, amelyet további vizsgálatokkal kell tisztázni.

Fontos: ettől még nem lettek „rosszak” a teljes kiőrlésű gabonafélék

Ez azért lényeges, mert a jelenlegi táplálkozási ajánlások továbbra is egészséges választásnak tartják a teljes kiőrlésű gabonákat. Több nagy összefoglaló és egészségügyi ajánlás szerint ezek az élelmiszerek összefüggésbe hozhatók a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával. Vagyis egyetlen friss eredmény alapján nem érdemes azt a következtetést levonni, hogy a zab, a barna rizs vagy más teljes kiőrlésű gabonafélék ártanának.

A bogyós gyümölcsök fogyasztása bizonyult a kutatásban a leghasznosabb tápláléknak az agy öregedése ellen
Fotó: Timo Volz / Unsplash

Mire érdemes figyelni?

A legfontosabb üzenet inkább az, hogy nem egyetlen étel dönt az agy egészségéről, hanem a teljes étrend, az életmód, a vérnyomás, a mozgás és az alvás együtt. 

A MIND-diéta eddigi kutatásai összességében továbbra is kedvező képet mutatnak, sőt korábbi vizsgálatok szerint a minta követése alacsonyabb demenciakockázattal is összefügghet. A mostani eredmény inkább izgalmas tudományos kérdés, mintsem kész ítélet a teljes kiőrlésű gabonafélékről – számolt be a New York Post.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról