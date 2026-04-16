Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Fürdőzőket sodort el az áramlat, tragédia történt

Tegnap, 14:15
Olvasási idő: 5 perc
A mentők hiába küzdöttek a fürdőzők életéért egy floridai strandon. A tragédia hátterében egy veszélyes tengeri áramlat állhatott.
Az Egyesült Államokban a tavaszi felmelegedéssel együtt ismét tragédiát okozott egy tengeri áramlat: két ember életét vesztette egy népszerű floridai strandon. A hatóságok szerint több fürdőző is bajba került, amikor egy erős visszahúzó áramlat elsodorta őket – írja a New York Post.

A floridai Cocoa Beach partszakaszon sodorta el a tengeri áramlat a fürdőzőket –  Fotó: PAUL HENNESY / ANADOLU AGENCY

Halálos tengeri áramlat ragadta el a fürdőzőket

Kedden kora délután riasztották a mentőegységeket a Cocoa Beach-i partszakaszra, ahol négy ember került bajba az óceánban. A kiérkező tűzoltók gyorsan megtalálták az érintetteket, akiket az első információk szerint egy erős visszahúzó áramlat sodort el a parttól. A mentők mind a négy embert kihozták a vízből, és azonnal megkezdték az életmentést. Két eszméletlen állapotban lévő személyt kórházba szállítottak, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére már nem tudták megmenteni az életüket.

A beszámolók szerint az áldozatok egy gyermeket próbáltak kimenteni, akit elsodort a tengeri áramlat, ő azonban túlélte az esetet.

Az utóbbi időszakban Floridában több hasonló tragédia is történt, ami tovább erősíti a visszahúzó áramlat veszélyeire vonatkozó figyelmeztetéseket.

A szakemberek szerint, ha valaki visszahúzó áramlatba kerül, az alábbiakat érdemes betartani:

  • ne essünk pánikba, mert a kapkodás gyors kimerüléshez vezet;
  • ne ússzunk közvetlenül az áramlattal szemben;
  • ússzunk a parttal párhuzamosan, oldalirányban;
  • ha kijutottunk a sodrásból, szögben ússzunk vissza a partra;
  • fáradtság esetén próbáljunk lebegni a vízen és segítségért kiáltani.

Riadót fújtak a szakértők: végzetes láncreakció indulhat el

A legújabb klímakutatások szerint egyre fenyegetőbb a veszélye annak, hogy Földünk egyik legfontosabb tengeri áramlási rendszere teljesen összeomlik. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a Golf-áramlat leállása ma már nem csupán elméleti feltevés, hanem egyre közeledő valóság.

 

Földrengés indíthatta el a halálos hullámot, ami tragédiához vezetett

Tragikus körülmények között vesztette életét egy brit nő a spanyolországi Tenerifén, miután egy váratlanul érkező hullám a sziklákhoz csapta úszás közben. Az 56 éves Rose Buck éppen nyaralását töltötte Costa Adeje üdülőövezetében, amikor a szerencsétlen baleset történt.

 

 

