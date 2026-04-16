Fürdőzőket sodort el az áramlat, tragédia történt

Az Egyesült Államokban a tavaszi felmelegedéssel együtt ismét tragédiát okozott egy tengeri áramlat: két ember életét vesztette egy népszerű floridai strandon. A hatóságok szerint több fürdőző is bajba került, amikor egy erős visszahúzó áramlat elsodorta őket – írja a New York Post.

A floridai Cocoa Beach partszakaszon sodorta el a tengeri áramlat a fürdőzőket – Fotó: PAUL HENNESY / ANADOLU AGENCY

Halálos tengeri áramlat ragadta el a fürdőzőket

Kedden kora délután riasztották a mentőegységeket a Cocoa Beach-i partszakaszra, ahol négy ember került bajba az óceánban. A kiérkező tűzoltók gyorsan megtalálták az érintetteket, akiket az első információk szerint egy erős visszahúzó áramlat sodort el a parttól. A mentők mind a négy embert kihozták a vízből, és azonnal megkezdték az életmentést. Két eszméletlen állapotban lévő személyt kórházba szállítottak, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére már nem tudták megmenteni az életüket.

A beszámolók szerint az áldozatok egy gyermeket próbáltak kimenteni, akit elsodort a tengeri áramlat, ő azonban túlélte az esetet.

Az utóbbi időszakban Floridában több hasonló tragédia is történt, ami tovább erősíti a visszahúzó áramlat veszélyeire vonatkozó figyelmeztetéseket.

A szakemberek szerint, ha valaki visszahúzó áramlatba kerül, az alábbiakat érdemes betartani:

ne essünk pánikba, mert a kapkodás gyors kimerüléshez vezet;

ne ússzunk közvetlenül az áramlattal szemben;

ússzunk a parttal párhuzamosan, oldalirányban;

ha kijutottunk a sodrásból, szögben ússzunk vissza a partra;

fáradtság esetén próbáljunk lebegni a vízen és segítségért kiáltani.