Ez a kutyák kedvenc játéka, de életveszélyes is lehet

A teniszlabda sok kutyagazdi számára az egyik leggyakoribb játék az apportírozáshoz, azonban állatorvosok szerint nem olyan veszélytelen, mint amilyennek elsőre tűnik. A gond nem a játék önmagában, hanem az, ha a kutya rendszeresen rágja is a labdát, mert ez hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet – írja a Huffpost.

Ártalmatlan játéknak tűnhet a teniszlabda, komoly veszélyre figyelmeztetnek

Miért lehet veszélyes a teniszlabda?

A teniszlabda külső borítása érdes, filcszerű anyagból készül, amely a kutya fogainak felszínét folyamatos használat mellett fokozatosan koptatja. Az állatorvosok szerint ez a finom, de állandó súrlódás idővel lekoptatja a fogzománcot, ami a fogak rövidüléséhez, ellapulásához vezethet, súlyosabb esetben pedig akár fogvesztést is okozhat.

A teniszlabda használata nemcsak fogászati gondokat okozhat, hanem akkor is kockázatos, ha a kutya lenyeli. I

lyenkor fennáll a fulladás veszélye, illetve bélelzáródás is kialakulhat, ami sürgős állatorvosi ellátást igényel.

Az is előfordulhat, hogy a labda különféle szennyeződéseket gyűjt össze, amelyek további emésztőrendszeri problémákat okozhatnak.

Állatorvosok szerint a teniszlabda helyett érdemes kutyáknak tervezett, puhább és fogbarát játékokat választani, például gumiból készült rágójátékokat vagy kifejezetten erre fejlesztett eszközöket. A lényeg, hogy a játék ne legyen túl kemény, és ne okozzon folyamatos fogkopást.

Nem eszi meg az ételt a macskája? Ez állhat a háttérben

Sok gazdi tapasztalhatja, hogy a macskák gyakran otthagyják az ételt a tálban, még akkor is, ha látszólag éhesek. Egy friss kutatás kiderítette, mi állhat ennek a furcsa viselkedésnek a hátterében. Az eredmények egyértelműek voltak: ha a macskák mindig ugyanazt az ételt kapták, egyre kevesebbet ettek belőle, még akkor is, ha korábban éhesek voltak. Ez azt jelzi, hogy a macskák étkezési szokásait nemcsak az éhség, hanem az étel vonzereje is befolyásolja.