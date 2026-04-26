kutya

Ez a kutyák kedvenc játéka, de életveszélyes is lehet

A teniszlabda sok kutyás gazdi egyik leggyakrabban használt játéka, mégis kevesen tudják, milyen rejtett veszélyeket hordozhat. A teniszlabda használata ugyanis – főleg rendszeres rágás esetén – komoly fogászati problémákhoz és akár maradandó egészségkárosodáshoz is vezethet a kutyáknál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A teniszlabda sok kutyagazdi számára az egyik leggyakoribb játék az apportírozáshoz, azonban állatorvosok szerint nem olyan veszélytelen, mint amilyennek elsőre tűnik. A gond nem a játék önmagában, hanem az, ha a kutya rendszeresen rágja is a labdát, mert ez hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet – írja a Huffpost.

Ártalmatlan játéknak tűnhet a teniszlabda, komoly veszélyre figyelmeztetnek
Ártalmatlan játéknak tűnhet a teniszlabda, komoly veszélyre figyelmeztetnek
Fotó: Unsplash

Miért lehet veszélyes a teniszlabda? 

A teniszlabda külső borítása érdes, filcszerű anyagból készül, amely a kutya fogainak felszínét folyamatos használat mellett fokozatosan koptatja. Az állatorvosok szerint ez a finom, de állandó súrlódás idővel lekoptatja a fogzománcot, ami a fogak rövidüléséhez, ellapulásához vezethet, súlyosabb esetben pedig akár fogvesztést is okozhat. 

A teniszlabda használata nemcsak fogászati gondokat okozhat, hanem akkor is kockázatos, ha a kutya lenyeli. I

lyenkor fennáll a fulladás veszélye, illetve bélelzáródás is kialakulhat, ami sürgős állatorvosi ellátást igényel. 

Az is előfordulhat, hogy a labda különféle szennyeződéseket gyűjt össze, amelyek további emésztőrendszeri problémákat okozhatnak. 

Állatorvosok szerint a teniszlabda helyett érdemes kutyáknak tervezett, puhább és fogbarát játékokat választani, például gumiból készült rágójátékokat vagy kifejezetten erre fejlesztett eszközöket. A lényeg, hogy a játék ne legyen túl kemény, és ne okozzon folyamatos fogkopást.

Sok gazdi tapasztalhatja, hogy a macskák gyakran otthagyják az ételt a tálban, még akkor is, ha látszólag éhesek. Egy friss kutatás kiderítette, mi állhat ennek a furcsa viselkedésnek a hátterében. Az eredmények egyértelműek voltak: ha a macskák mindig ugyanazt az ételt kapták, egyre kevesebbet ettek belőle, még akkor is, ha korábban éhesek voltak. Ez azt jelzi, hogy a macskák étkezési szokásait nemcsak az éhség, hanem az étel vonzereje is befolyásolja. 

 

