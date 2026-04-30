Friss kutatás szerint ezek a legjobb mozgások térdízületi gyulladásra

Egy friss, nagyszabású kutatás szerint nem feltétlenül a bonyolult edzéstervek segíthetnek a legtöbbet a fájó térden. A térdízületi gyulladás esetén a séta, a kerékpározás és az úszás hozhatja a legjobb eredményeket a fájdalom csökkentésében és a mozgás javításában.
A The BMJ-ben megjelent nagy elemzésről, amely 217 klinikai vizsgálat és 15 684 résztvevő adatai alapján vizsgálta, milyen mozgásformák lehetnek a leghasznosabbak térdízületi gyulladás esetén. A kutatók szerint az aerob mozgások – például a gyaloglás, a biciklizés és az úszás – teljesítettek a legjobban a fájdalom, a fizikai funkciók, a járásképesség és az életminőség javításában – számolt be a ScienceDaily.

Térdízületi gyulladás esetén a séta, kerékpározás és úszás segíthet leginkább a fájdalom és merevség enyhítésében
Fotó: wayhomestudio / Freepik

Térdízületi gyulladás kezelése – a mozgás többet segít, mint gondolná

A térdízületi kopás, vagy oszteoartritisz akkor alakul ki, amikor az ízületi porc fokozatosan károsodik. Ez fájdalmat, duzzanatot, merevséget és nehezebb mozgást okozhat.

A kutatás szerint a mozgás továbbra is az egyik legfontosabb nem gyógyszeres eszköz, de nem mindegy, milyen formában végzi. Az aerob edzések azért lehetnek különösen hasznosak, mert kíméletesen mozgatják át a testet, javíthatják az állóképességet, és közben nem terhelik túl hirtelen a térdet.

A séta, az úszás és a kerékpár került az élre

Az elemzés rövid, közép- és hosszabb távon is vizsgálta az eredményeket. 

Az aerob mozgás több időtávon is kedvező hatást mutatott, különösen a fájdalom csökkentése és a mindennapi mozgás javítása terén.

Ez nem jelenti azt, hogy az erősítés, a nyújtás vagy a testtudatos mozgásformák haszontalanok lennének. A kutatók inkább azt javasolják, hogy ezek kiegészítsék az aerob mozgást, ne pedig teljesen helyettesítsék azt.

Az úszás is segíthet térde egészségén
Fotó: Todd Quackenbush / Unsplash

Fontos a fokozatosság és az orvosi kontroll

A vizsgálat szerint egyik mozgásforma sem járt nagyobb mellékhatáskockázattal, mint a kontrollcsoportoknál látott eredmények, vagyis a megfelelően megválasztott testmozgás általában biztonságos lehet. Mégis érdemes óvatosan kezdeni, különösen erős fájdalom, duzzanat, mozgáskorlátozottság vagy társbetegség esetén. Ilyenkor háziorvos, reumatológus vagy gyógytornász segíthet abban, milyen tempó, táv és mozgásforma illik az adott állapothoz.

A lényeg nem a sportteljesítmény, hanem a rendszeresség: egy jól felépített séta, könnyű kerékpározás vagy úszás sokaknak segíthet abban, hogy a fájó térd mellett is aktívabb, szabadabb mindennapokat éljenek.

