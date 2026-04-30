Sokk a fronton: Putyin üzent, és nem finomkodott

Merz megszólalt: „Beláthatatlan következmények jöhetnek"

Nagy-Britannia

Emelték a terrorkészültséget Nagy-Britanniában: a lakosságot éberségre kérik

Emelték a terrorellenes készültséget Nagy-Britanniában, miután a hatóságok szerint nőtt a támadások kockázata. A terrorfenyegetettségi készültség most a „súlyos” szintre került, ami azt jelenti, hogy egy terrortámadás bekövetkezése „nagyon valószínű”.
Londonban, 2026. április 30-án jelentette be a brit belügyminisztérium, hogy az eddigi „jelentős” szintről „súlyosra” emelték a terrorfenyegetettségi készültség országos szintjét. A döntést a Joint Terrorism Analysis Centre, vagyis a brit terrorellenes elemzőközpont hozta meg, amely az MI5 biztonsági szolgálattal együtt értékeli a fenyegetettséget – írja az MTI.

LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 29: British police investigate the scene with the support of counterterrorism units after two people were injured in a stabbing attack in a neighborhood with a large Jewish community in Golders Green area of north London, United Kingdom on April 29, 2026. Police detained a suspect at the scene. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU / AFP

Előzmény: támadás történt Észak-Londonban

A brit kormány közlése szerint a szintemelés előzménye az előző napi, észak-londoni Golders Greenben történt antiszemita támadás volt, de a hatóságok hangsúlyozták: a döntés nem kizárólag ehhez az esethez köthető.

 A kockázatot a tágabb terrorfenyegetettségi környezet romlásával, köztük az iszlamista és szélsőjobboldali fenyegetések erősödésével indokolták.

Mit jelent a terrorfenyegetettségi készültség emelése?

Nagy-Britanniában ötfokozatú skála jelzi a terrorveszély szintjét. A „jelentős” fokozat azt jelenti, hogy támadás valószínű, a most elrendelt „súlyos” szint viszont már azt, hogy támadás nagyon valószínű. A legmagasabb, „kritikus” fokozatot akkor alkalmazzák, ha egy támadás a közeljövőben nagyon valószínű – írja az MI5.GOV.UK.

A brit belügyminiszter fokozott éberségre kérte a lakosságot, ugyanakkor jelezte: a rendőrség és a biztonsági szolgálatok folyamatosan dolgoznak az ország védelmén. 

A kormány emellett megnövelt biztonsági támogatást ígért zsinagógák, iskolák és zsidó közösségi intézmények védelmére.

Nem pánikot, hanem figyelmet kérnek

A fenyegetettségi szint emelése nem azt jelenti, hogy mindenkit közvetlen veszély fenyeget, hanem azt, hogy a hatóságok szerint nagyobb az esélye egy támadásnak. Ilyenkor a közlekedési csomópontoknál, rendezvényeken és közintézményeknél fokozottabb rendőri jelenlétre lehet számítani.

A brit hatóságok üzenete egyértelmű: a mindennapi élet folytatódik, de a lakosságnak érdemes figyelmesnek maradnia, és minden gyanús körülményt jelenteni a rendőrségnek.

 

 

