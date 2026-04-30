Emelték a terrorkészültséget Nagy-Britanniában: a lakosságot éberségre kérik

Londonban, 2026. április 30-án jelentette be a brit belügyminisztérium, hogy az eddigi „jelentős” szintről „súlyosra” emelték a terrorfenyegetettségi készültség országos szintjét. A döntést a Joint Terrorism Analysis Centre, vagyis a brit terrorellenes elemzőközpont hozta meg, amely az MI5 biztonsági szolgálattal együtt értékeli a fenyegetettséget – írja az MTI.

Terrorfenyegetettségi készültség: súlyos szintre emelték a riasztást Nagy-Britanniában

Előzmény: támadás történt Észak-Londonban

A brit kormány közlése szerint a szintemelés előzménye az előző napi, észak-londoni Golders Greenben történt antiszemita támadás volt, de a hatóságok hangsúlyozták: a döntés nem kizárólag ehhez az esethez köthető.

A kockázatot a tágabb terrorfenyegetettségi környezet romlásával, köztük az iszlamista és szélsőjobboldali fenyegetések erősödésével indokolták.

Mit jelent a terrorfenyegetettségi készültség emelése?

Nagy-Britanniában ötfokozatú skála jelzi a terrorveszély szintjét. A „jelentős” fokozat azt jelenti, hogy támadás valószínű, a most elrendelt „súlyos” szint viszont már azt, hogy támadás nagyon valószínű. A legmagasabb, „kritikus” fokozatot akkor alkalmazzák, ha egy támadás a közeljövőben nagyon valószínű – írja az MI5.GOV.UK.

A brit belügyminiszter fokozott éberségre kérte a lakosságot, ugyanakkor jelezte: a rendőrség és a biztonsági szolgálatok folyamatosan dolgoznak az ország védelmén.

A kormány emellett megnövelt biztonsági támogatást ígért zsinagógák, iskolák és zsidó közösségi intézmények védelmére.

Nem pánikot, hanem figyelmet kérnek

A fenyegetettségi szint emelése nem azt jelenti, hogy mindenkit közvetlen veszély fenyeget, hanem azt, hogy a hatóságok szerint nagyobb az esélye egy támadásnak. Ilyenkor a közlekedési csomópontoknál, rendezvényeken és közintézményeknél fokozottabb rendőri jelenlétre lehet számítani.