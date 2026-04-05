Döbbenetes fordulat: elfogták a terrortámadás gyanúsítottjait Csehországban – videó

A gyanúsítottakat nemcsak gyújtogatással, hanem terrorizmussal (terrorista csoportban való részvétellel) is vádolják. A hatóságok szerint a támadás célpontja egy olyan üzem volt, amely pilóta nélküli légi járműveket állít elő, számolt be a verejnazaloba.cz.

Terrorizmus: az elkövetők az LPP Holding cseh hadiipari vállalat raktárépületét gyújtották fel a csehországi Pardubicében

A főügyész hangsúlyozta: mindkét elfogott személy külföldi állampolgár, további részleteket azonban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Terrorizmus: videófelvétel is előkerült az akcióról

Időközben videófelvétel is előkerült a támadásról. A felvételeken az látható, hogy az elkövetők bejutottak az üzem területére, ahol gyúlékony folyadékkal locsolták le a berendezéseket és bútorokat. A támadás során dokumentumokat is magukkal vittek, ami arra utalhat, hogy az akció előre megtervezett volt.

A cseh Irozhlas internetes portál szerint a történtekért egy csoport vállalta a felelősséget. A gyújtogatás okaként azt nevezik meg, hogy a vállalat segítette Izraelt drónok szállításában.

Terrorszervezetté nyilvánította a magyar kormány a cseh raktárépületet felgyújtó Izrael-ellenes csoportot

Amennyiben a terrorszervezet bármely tagja Magyarország területére lép, a magyar hatóságok azonnal elfogják az illetőt. Orbán Viktor jelentette be a döntéseket.