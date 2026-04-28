Tömegmészárlásra készülhetett: Taylor Swift koncerten robbantott volna egy férfi

Terrortámadás előkészítésével vádolnak Ausztriában egy 21 éves férfit, aki a hatóságok szerint Taylor Swift bécsi koncertjén akart tömegmészárlást végrehajtani. Beran Aliyi, osztrák–macedón kettős állampolgár ellen terrorszervezethez való csatlakozás, robbanóanyag előkészítése és lőfegyverek illegális beszerzésének kísérlete miatt indul per.

Terrortámadást tervezett egy Taylor Swift koncerten az Iszlám Állam dzsihadistája

Az ügyészek szerint Aliyi 2024 augusztusában az Ernst Happel Stadion előtt várakozó rajongókat akarta célba venni. A tervek szerint hamis rendőrségi szirénával és kék villogóval felszerelt VW Bogarával hajtott volna a tömegbe, majd felrobbantott volna egy üdítős dobozba, a beszámolók szerint Red Bull-dobozba rejtett pokolgépet. A vád szerint ezután késsel is támadott volna a koncertre érkezőkre.

Taylor Swift három bécsi fellépésére több mint 195 ezer rajongó váltott jegyet, a koncerteket azonban egy nappal az első előadás előtt törölték.

A rendőrök Aliyi ternitzi családi otthonában csaptak le rá, sajtóhírek szerint amerikai hírszerzési információk alapján.

A hatóságok szerint a férfi egy hónappal az elfogása előtt hűséget esküdött az Iszlám Állam vezetőjének. Otthonában bozótvágó késeket, hamis pénzt és robbanószerkezethez használható anyagokat találtak. A gyanúsított kezdetben beismerő vallomást tett, ügyvédje szerint azonban a perben vitatni fogják az ügy egyes részleteit – írja a Daily Mail.

A washingtoni szállodánál történt lövöldözés ügyében súlyos feltételezést közölt az igazságügyi miniszter. Todd Blanche szerint Donald Trump és kormányának tisztségviselői is célpontok lehettek. Ez arra utal, hogy a hatóságok nem egyszerű fegyveres incidensként, hanem lehetséges politikai támadásként kezelik az ügyet.

Beismerő vallomást tett egy 22 éves szíriai férfi a berlini Moabit büntetőbíróságon. A vád szerint terrortámadás előkészítésén dolgozott Berlinben, miután az interneten radikalizálódott. A férfit még azelőtt elfogták, hogy összeállította volna a robbanószerkezetét.