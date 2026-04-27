„Mintha az ördög szállt volna meg” – mondta a terrortámadásra készülő migráns

Terrortámadás előkészítését ismerte be egy 22 éves szíriai férfi, aki a vád szerint Berlinben tervezett merényletet. A férfi a bíróságon azt mondta, szerencséje volt, hogy még az elkövetés előtt elfogták.

Fotó: Nishant Sharma/Pexels

Terrortámadás előkészítését ismerte be hétfőn egy 22 éves szíriai férfi, aki a vád szerint az interneten radikalizálódva tervezett merényletet elkövetni a német fővárosban. A férfit még azelőtt fogták el, hogy összeállította volna a robbanószerkezetét.

A berlini Moabit büntetőbíróságon zajló per első napján a vádlott kijelentette: "szerencséje volt", hogy még az elkövetés előtt elfogták.

A november óta előzetes letartóztatásban levő férfi a vád szerint zsidók és más "hitetlenek" elleni merényletre készült a német fővárosban

- először késsel, majd öngyilkos merénylettel. A férfit alkotmányos rend elleni súlyos erőszakos bűncselekmény előkészítésével, terrorizmus finanszírozásával és terroristapropaganda terjesztésével vádolják.

A vádlott vallomása szerint 2023 végén munkavállalás céljával érkezett Németországba, később azonban a TikTokhoz hasonló online platformokon radikalizálódott. A mártírságot kutatta, és az Iszlám Állam terroristacsoporttal kapcsolatos online kiadványokat böngészett.

Mintha az ördög szállt volna meg. Az ötleteimet az Iszlám Állam ihlette

– mondta a vádlott.

A nyomozás szerint a férfi robbanószerkezetek készítéséről gyűjtött információkat, és online csevegésekben vitatta meg a lehetséges támadást. Az interneten egy kést, valamint több olyan eszközt is vásárolt, amelyek alkalmasak robbanó- és gyújtószerkezetek előállítására. Már majdnem elkészült egy robbanószerkezet összeállításával, és az első kísérleteket is elvégezte. Abban a hitben élt, hogy a merénylettel "megtisztul bűneitől", és mártírként tisztelik majd.

Összehangolt razziasorozatot hajtott végre az indiai rendőrség egy terroristasejttel szemben, amely az Iszlám Állam eszméit terjesztve próbált kalifátust kiépíteni az országban. A több államot érintő akció során egy olyan titkos csoportot füleltek le, amely nemcsak radikális propagandával mérgezte az indiai fiatalok gondolkodását, hanem külföldi ügynökök segítségével fegyveres kiképzést és kiberterrorista akciókat is előkészített.