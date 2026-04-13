Az ismert sztárfeleségnél súlyos betegséget diagnosztizáltak – most megszólalt a kezelésről

Terry Crews felesége több mint egy évtizede él együtt Parkinson-kórral, amelynek korai jeleit sokáig nem ismerték fel. Rebecca King Crews először 2012-ben tapasztalt furcsa tüneteket, de csak évekkel később kapott egyértelmű diagnózist - tájékoztat a Fox News.

Terry Crews felesége éveken át küzdött a félreértelmezett tünetekkel

A kezdeti panaszok között enyhe zsibbadás és mozgásbeli változások szerepeltek, amelyeket az orvosok először szorongásnak tulajdonítottak. A helyzet akkor vált egyértelműbbé, amikor megjelentek a klasszikusabb tünetek, például a kézremegés.

Rebecca King Crews több szakembert is felkeresett, mire végül kiderült, hogy Parkinson-kórral él. Tapasztalata rávilágít arra, hogy a betegség korai szakaszában a tünetek gyakran nem egyértelműek, ezért könnyen félrediagnosztizálhatók.

Terry Crews felesége nyíltan beszélt betegségéről

Rebecca King Crews nemrég nyilvánosan is megszólalt a betegségéről: a „Today” című műsor friss adásában beszélt arról, hogyan jelentkeztek az első tünetek, és hogy éveken át félrediagnosztizálták az állapotát. Elmondása szerint kezdetben még az orvosok sem ismerték fel a Parkinson-kór jeleit, így hosszú idő telt el a pontos diagnózisig. A műsorban arról is beszélt, milyen kezelések segítik jelenleg, és hogyan próbál együtt élni a betegséggel a mindennapokban.

Milyen korai tünetek utalhatnak Parkinson-kórra?

A szakértők szerint a Parkinson-kór nemcsak mozgásos problémákkal jelentkezhet. Már a korai szakaszban megfigyelhetők olyan jelek is, mint az írás megváltozása, a szaglás romlása, alvászavarok vagy akár székrekedés. A betegség tipikus tünetei – például remegés, izommerevség és lelassult mozgás – általában fokozatosan alakulnak ki, ami tovább nehezíti a korai felismerést.

Miért nehéz a korai diagnózis?

A Parkinson-kór kezdeti tünetei sokszor más problémákra hasonlítanak, ezért gyakran félreértelmezik őket. A szakértők szerint különösen a fiatalabb korban jelentkező eseteknél fordul elő, hogy a páciensek hosszabb ideig nem kapnak pontos diagnózist.

A beszámolók szerint Rebecca King Crews egy új, korszerű eljáráson is átesett, amely célzott ultrahanghullámokkal kezeli az agy érintett területeit. Ez az eljárás nem invazív, vagyis nem igényel műtéti beavatkozást. Bár a Parkinson-kór jelenleg nem gyógyítható, a szakértők szerint az ilyen innovatív kezelések jelentősen javíthatják az életminőséget, különösen az előrehaladott állapotú betegeknél.

Mit tehetnek az érintettek?

A kutatások szerint a rendszeres testmozgás segíthet lassítani a betegség előrehaladását. Emellett fontos, hogy a betegek időben szakemberhez forduljanak, és ne hagyják figyelmen kívül a kezdeti, enyhének tűnő tüneteket sem. A szakértők hangsúlyozzák: minél korábban történik meg a diagnózis, annál hatékonyabban kezelhetők a tünetek.