Meglepő dolog derült ki a testmozgásról – ez mindent megváltoztathat

Egy friss kutatás szerint nemcsak az számít, mennyit mozgunk, hanem az is, milyen intenzitással tesszük ezt: az eredmények alapján már kis mennyiségű intenzív testmozgás is jelentősen csökkentheti több krónikus betegség kialakulásának kockázatát. A szakértők szerint ez új megvilágításba helyezi a mindennapi mozgást – írja a CNN.

Az intenzív testmozgás lehet a kulcs a krónikus betegségek kockázatának csökkentésében?

A tanulmány a UK Biobank több százezer résztvevőjének adatait elemezte, és nyolc súlyos betegség – köztük szív- és érrendszeri problémák, 2-es típusú cukorbetegség, krónikus vesebetegség, zsírmáj és demencia – előfordulását vizsgálta hosszú távon.A kutatók azt találták, hogy már az is számít, ha a teljes fizikai aktivitás legalább 4 százaléka intenzív testmozgásból áll. Ebben az esetben látványosan alacsonyabb kockázatokat mértek:

63%-kal alacsonyabb demencia;

60%-kal alacsonyabb 2-es típusú cukorbetegség;

48%-kal alacsonyabb zsírmáj;

44%-kal alacsonyabb légzőszervi betegségek;

41%-kal alacsonyabb vesebetegség;

39%-kal alacsonyabb gyulladásos betegségek;

31%-kal alacsonyabb szív- és érrendszeri események;

29%-kal alacsonyabb pitvarfibrilláció;

46%.kal alacsonyabb halálozás.

Szakértők szerint az intenzív testmozgás rövid idő alatt nagyobb terhelést ró a szervezetre, ami javíthatja a keringést, az anyagcserét és az inzulinérzékenységet is.

Ide tartozhat a futás, a gyors kerékpározás, az úszás vagy a lépcsőzés, de akár a tempós séta is, ha kellően megemeli a pulzust és a légzésszámot.

A tanulmány fontos üzenete, hogy nem szükséges hosszú, kimerítő edzés: már napi néhány perc intenzív testmozgás is kedvező hatású lehet. Az aktivitás akár rövid, 30–60 másodperces intenzív szakaszokból is felépíthető, amelyeket a nap folyamán is el lehet osztani. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az intenzitás mindig egyéni, és a mozgást az egészségi állapothoz kell igazítani, különösen idősebbek vagy kezdők esetében.