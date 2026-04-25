Meglepő dolog derült ki a testmozgásról – ez mindent megváltoztathat

Egy új kutatás szerint teljesen más tényező dönthet az egészségünkről, mint eddig hittük. A testmozgás intenzitása akár a krónikus betegségek kockázatát is látványosan befolyásolhatja.
Egy friss kutatás szerint nemcsak az számít, mennyit mozgunk, hanem az is, milyen intenzitással tesszük ezt: az eredmények alapján már kis mennyiségű intenzív testmozgás is jelentősen csökkentheti több krónikus betegség kialakulásának kockázatát. A szakértők szerint ez új megvilágításba helyezi a mindennapi mozgást – írja a CNN.

Az intenzív testmozgás csökkentheti a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát – Fotó: Unsplash

Az intenzív testmozgás lehet a kulcs a krónikus betegségek kockázatának csökkentésében?

A tanulmány a UK Biobank több százezer résztvevőjének adatait elemezte, és nyolc súlyos betegség – köztük szív- és érrendszeri problémák, 2-es típusú cukorbetegség, krónikus vesebetegség, zsírmáj és demencia – előfordulását vizsgálta hosszú távon.A kutatók azt találták, hogy már az is számít, ha a teljes fizikai aktivitás legalább 4 százaléka intenzív testmozgásból áll. Ebben az esetben látványosan alacsonyabb kockázatokat mértek:

  • 63%-kal alacsonyabb demencia;
  • 60%-kal alacsonyabb 2-es típusú cukorbetegség;
  • 48%-kal alacsonyabb zsírmáj;
  • 44%-kal alacsonyabb légzőszervi betegségek;
  • 41%-kal alacsonyabb vesebetegség;
  • 39%-kal alacsonyabb gyulladásos betegségek;
  • 31%-kal alacsonyabb szív- és érrendszeri események;
  • 29%-kal alacsonyabb pitvarfibrilláció;
  • 46%.kal alacsonyabb halálozás.

Szakértők szerint az intenzív testmozgás rövid idő alatt nagyobb terhelést ró a szervezetre, ami javíthatja a keringést, az anyagcserét és az inzulinérzékenységet is. 

Ide tartozhat a futás, a gyors kerékpározás, az úszás vagy a lépcsőzés, de akár a tempós séta is, ha kellően megemeli a pulzust és a légzésszámot.

A tanulmány fontos üzenete, hogy nem szükséges hosszú, kimerítő edzés: már napi néhány perc intenzív testmozgás is kedvező hatású lehet. Az aktivitás akár rövid, 30–60 másodperces intenzív szakaszokból is felépíthető, amelyeket a nap folyamán is el lehet osztani. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az intenzitás mindig egyéni, és a mozgást az egészségi állapothoz kell igazítani, különösen idősebbek vagy kezdők esetében.

