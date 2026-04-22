Erre minden férfinak figyelnie kell, nagy bajt jelezhet

A tesztoszteron az egyik legfontosabb férfi hormon, amely nemcsak az izomzatért és a nemi vágyért felel, hanem a csontok erősségét és a mentális teljesítményt is befolyásolja. A tesztoszteronszint az életkor előrehaladtával természetesen csökken, de a túl alacsony érték komoly hatással lehet az életminőségre és az egészségre is – írja az MSN.com.

Az alacsony tesztoszteronszint sokkal gyakoribb, mint azt sokan gondolják. A tünetek gyakran enyhék, ezért könnyű őket a stressznek, az öregedésnek vagy a kialvatlanságnak tulajdonítani. Fontos, hogy időben felismerjük a jeleket, ugyanis a hormonális egyensúly felborulása hosszú távon komoly problémákhoz vezethet.

1. Állandó fáradtság és energiahiány

Ha folyamatosan kimerültnek érzi magát, még akkor is, ha eleget alszik, az alacsony tesztoszteronszint állhat a háttérben. Ilyenkor a mindennapi tevékenységek – például a lépcsőzés vagy a bevásárlás – is szokatlanul megterhelővé válhatnak.

2. Csökkenő nemi vágy

A libidó visszaesése az egyik leggyakoribb jel. Bár a szexuális vágy természetesen ingadozhat, a tartós csökkenés hormonális problémára utalhat. Előfordulhat az is, hogy ritkábbá válnak a spontán merevedések vagy romlik a teljesítmény.

3. Izomtömeg csökkenése, hasi hízás

A tesztoszteron kulcsszerepet játszik az izomzat fenntartásában és a zsíreloszlás szabályozásában. Ha a szintje csökken, az izmok leépülhetnek, miközben nőhet a testzsír, különösen a has környékén.

4. Hangulatingadozás és ingerlékenység

Az alacsony tesztoszteron hatással van a mentális állapotra is. Gyakoribbá válhat az ingerlékenység, a szorongás, emellett csökkenhet az önbizalom, és nehezebbé válhat a koncentráció.

5. Gyengülő csontozat és gyakoribb sérülések

A tesztoszteron a csontok erősségéhez is hozzájárul. Tartósan alacsony szint esetén csökkenhet a csontsűrűség, ami növeli a törések kockázatát. A megmagyarázhatatlan sérülések vagy testmagasság-csökkenés figyelmeztető jel lehet.

Mi okozhat alacsony tesztoszteronszintet?

Több tényező is hozzájárulhat a tesztoszteronszint csökkenéséhez:

életkor előrehaladása

túlsúly vagy elhízás

2-es típusú cukorbetegség

tartós stressz

alváshiány

bizonyos gyógyszerek

hormonális vagy szervi problémák

Sok a tévhit a tesztoszteronról – pedig nem így működik az izomépítés

Egyre többen próbálják természetes módon „felturbózni" a tesztoszteronszintjüket – például cinkben és magnéziumban gazdag ételekkel – abban a reményben, hogy így gyorsabban építhetnek izmot. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb a tesztoszteronnal kapcsolatban.