Erre minden férfinak figyelnie kell, nagy bajt jelezhet

Sok férfi észre sem veszi, hogy a szervezete már figyelmeztető jeleket küld. Az alacsony tesztoszteronszint gyakran alattomosan jelentkezik, és komolyan befolyásolhatja az energiaszintet, a hangulatot és az általános egészségi állapotot is.
A tesztoszteron az egyik legfontosabb férfi hormon, amely nemcsak az izomzatért és a nemi vágyért felel, hanem a csontok erősségét és a mentális teljesítményt is befolyásolja. A tesztoszteronszint az életkor előrehaladtával természetesen csökken, de a túl alacsony érték komoly hatással lehet az életminőségre és az egészségre is – írja az MSN.com

Alacsony tesztoszteronszint? Ez az 5 tünet figyelmeztethet rá
Alacsony tesztoszteronszint? Ez az 5 tünet figyelmeztethet rá (A kép illusztráció.)
Az alacsony tesztoszteronszint sokkal gyakoribb, mint azt sokan gondolják. A tünetek gyakran enyhék, ezért könnyű őket a stressznek, az öregedésnek vagy a kialvatlanságnak tulajdonítani. Fontos, hogy időben felismerjük a jeleket, ugyanis a hormonális egyensúly felborulása hosszú távon komoly problémákhoz vezethet. 

Az alacsony tesztoszteronszint 5 tünete, amire minden férfinak figyelnie kell 

1. Állandó fáradtság és energiahiány 

Ha folyamatosan kimerültnek érzi magát, még akkor is, ha eleget alszik, az alacsony tesztoszteronszint állhat a háttérben. Ilyenkor a mindennapi tevékenységek – például a lépcsőzés vagy a bevásárlás – is szokatlanul megterhelővé válhatnak. 

2. Csökkenő nemi vágy 

A libidó visszaesése az egyik leggyakoribb jel. Bár a szexuális vágy természetesen ingadozhat, a tartós csökkenés hormonális problémára utalhat. Előfordulhat az is, hogy ritkábbá válnak a spontán merevedések vagy romlik a teljesítmény. 

3. Izomtömeg csökkenése, hasi hízás 

A tesztoszteron kulcsszerepet játszik az izomzat fenntartásában és a zsíreloszlás szabályozásában. Ha a szintje csökken, az izmok leépülhetnek, miközben nőhet a testzsír, különösen a has környékén. 

4. Hangulatingadozás és ingerlékenység 

Az alacsony tesztoszteron hatással van a mentális állapotra is. Gyakoribbá válhat az ingerlékenység, a szorongás, emellett csökkenhet az önbizalom, és nehezebbé válhat a koncentráció. 

5. Gyengülő csontozat és gyakoribb sérülések 

A tesztoszteron a csontok erősségéhez is hozzájárul. Tartósan alacsony szint esetén csökkenhet a csontsűrűség, ami növeli a törések kockázatát. A megmagyarázhatatlan sérülések vagy testmagasság-csökkenés figyelmeztető jel lehet. 

Mi okozhat alacsony tesztoszteronszintet? 

Több tényező is hozzájárulhat a tesztoszteronszint csökkenéséhez: 

  • életkor előrehaladása 
  • túlsúly vagy elhízás 
  • 2-es típusú cukorbetegség 
  • tartós stressz 
  • alváshiány 
  • bizonyos gyógyszerek 
  • hormonális vagy szervi problémák

Sok a tévhit a tesztoszteronról – pedig nem így működik az izomépítés

Egyre többen próbálják természetes módon „felturbózni” a tesztoszteronszintjüket – például cinkben és magnéziumban gazdag ételekkel – abban a reményben, hogy így gyorsabban építhetnek izmot. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb a tesztoszteronnal kapcsolatban. További részletek az Origo oldalán!

 

