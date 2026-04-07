Meglepő, mit tehet a szervezetünkkel a tetoválás

A tetoválás ma már annyira elterjedt, hogy szinte fel sem tűnik – legyen szó apró mintákról vagy teljes karokat borító alkotásokról. Bár a tetoválás jelentése egyértelmű lehet viselője számára, a szervezetre gyakorolt hatása sokkal kevésbé látható, és még ma is kutatják a szakértők – írja a ScienceAlert.

Akár az immunrendszert is befolyásolhatja a tetoválás (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Amikor a festék a bőr alá kerül, nem marad egyszerűen a helyén. A tetoválás során bejuttatott pigmentek kölcsönhatásba lépnek az immunrendszerrel, és ezek a folyamatok csak most kezdenek igazán érthetővé válni a tudomány számára.

Hogyan reagál a test a tetoválásra?

A tetoválás során a festéket a bőr mélyebb rétegébe juttatják. A szervezet idegen anyagként érzékeli a pigmenteket, ezért az immunrendszer megpróbálja eltávolítani őket.

Ez azonban nem sikerül teljesen: a festékszemcsék túl nagyok, így a sejtek „csapdába ejtik” őket. Ez az oka annak, hogy a tetoválás tartós marad.

Ugyanakkor a festék nem marad kizárólag a bőrben. Kutatások szerint a pigmentek a nyirokrendszeren keresztül eljuthatnak a nyirokcsomókba is, ahol felhalmozódhatnak. Ennek hosszú távú hatásai még nem teljesen tisztázottak, de aggodalomra adnak okot.

A tetoválás hatása az immunrendszerre

Friss kutatások szerint a tetoválás befolyásolhatja az immunrendszer működését. A festéket felvevő immunsejtek elpusztulása után olyan jeleket bocsátanak ki, amelyek gyulladást okozhatnak akár több héten keresztül.

Egyes vizsgálatok arra is utalnak, hogy a tetoválás hatással lehet az oltásokra adott immunválaszra. Például megfigyelték, hogy bizonyos esetekben gyengébb reakció alakulhat ki egyes vakcinákra. Ez nem jelenti azt, hogy a tetoválás veszélyessé teszi az oltásokat, de azt igen, hogy befolyásolhatja az immunrendszer működését.

Jelenleg nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a tetoválás közvetlenül rákot okozna embereknél. Ugyanakkor laboratóriumi vizsgálatok szerint bizonyos festékek idővel káros anyagokká bomolhatnak.

A leggyakoribb problémák inkább allergiás és gyulladásos reakciók. Különösen a piros, sárga és narancssárga festékek okozhatnak viszketést, duzzanatot vagy akár csomók kialakulását a bőr alatt.

Ezek a tünetek akár hónapokkal vagy évekkel a tetoválás elkészítése után is megjelenhetnek, például napfény hatására vagy az immunrendszer változásakor.