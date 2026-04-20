Horror a cirkuszban: tigris szabadult a nézők közé – pánik tört ki a lelátón! – videó

Az eset a dél-oroszországi Rostov-on-Don városában történt, ahol a közönség először azt hitte, hogy a produkció része a történteknek – egészen addig, amíg a tigris tényleg a széksorok között nem kezdett el sétálgatni, számolt be a meduza.io.
Összeomlott a védelem – elszabadult a tigris
A helyszínen készült felvétel szerint a porondot körülvevő biztonsági háló váratlanul leomlott, így a tigris akadálytalanul kijuthatott a nézőtérre. A szervezők a hangosbemondón keresztül próbálták nyugtatni a közönséget, miközben a hatalmas ragadozó percekig szabadon mozgott az emberek között.
A jelenlévők lélegzet-visszafojtva figyelték az eseményeket – egy rossz mozdulat tragédiához vezethetett volna.
Hajszálon múlt a katasztrófa
Végül a cirkusz dolgozóinak sikerült kiterelniük az állatot a sátorból, ahol idomárok egy speciális ketrecbe vezették vissza. Csodával határos módon senki sem sérült meg, sem a nézők, sem a személyzet tagjai. Az eset azonban komoly következményekkel járhat.
Az orosz hatóságok azonnal léptek: büntetőeljárás indult a biztonsági előírások megsértése miatt. A felelősök akár pénzbírságra, kényszermunkára vagy két évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak.
A történtek a Dovgalyuk Dynasty Circus nevű utazó cirkusznál zajlottak, amelynek műsorában kifejezetten veszélyes ragadozókkal – többek között tigrisekkel és egy nőstény oroszlánnal – előadott számok is szerepelnek.
Nem ez az első sokkoló jelenet a városban
A város neve már korábban is bejárta a világsajtót: a Wagner Group 2023-as lázadása idején egy tank állt a helyi cirkusz kapujánál – a felvétel akkor sokakat megrázott. Most azonban egy még közvetlenebb veszély fenyegette az embereket: egy élő, kiszámíthatatlan ragadozó került karnyújtásnyira a közönségtől.
Erről is írtunk korábban az Origón:
72 tigris pusztulása sokkolta az országot – megállíthatatlan fertőzés ütötte fel a fejét
A thaiföldi Csiang Maj városában súlyos járvány tört ki egy népszerű turisztikai helyen. A Tiger Kingdom Chiang Mai parkban rövid idő alatt 72 tigris pusztult el.
Elszabadult egy veszélyes ragadozó, egy ház kertjében sétálgat – videó
Sir Kán, a szibériai nagymacska, a Dâmbovița megyei Picior de Munte magánkertjéből szabadult el. A tigris civilek kertjeiben bukkan fel, ami komoly veszélyt jelent a helyiekre. A hatóságok már nyomozást indítottak a szabálytalan kóborlás miatt.