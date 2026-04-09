Szakállborotválós TikTok-kihívás miatt sérült meg több férfi

Durva erőszakba torkollott egy bizarr közösségi médiás kihívás Németországban, ahol öt férfi sérült meg egy hajnalban kirobbant verekedésben. A TikTok-kihívás arra buzdította a résztvevőket, hogy teljesen leborotválják hajukat és szakállukat – de nem mindenki akart engedelmeskedni.
A TikTok-kihívás körüli konfliktus húsvét szombatján robbant ki a bajorországi Nördlingen városában, ahol öt, 20 és 27 év közötti férfi keveredett erőszakos összetűzésbe.

Egy TikTok-kihívás indította el a vitát
A történet egy baráti társaságon belül indult: egyre népszerűbb lett egy furcsa online trend, amely arra ösztönözte a résztvevőket, hogy borotválják le nemcsak a hajukat, hanem a szakállukat is. Az egyik férfi azonban csak félig teljesítette a kihívást – kopaszra nyírta a fejét, de a szakállát meghagyta.

Ez feldühítette barátait. Hajnalban, reggel fél hét körül négyen megjelentek a férfi otthonánál, hogy számon kérjék rajta a döntését.

A helyzet gyorsan eszkalálódott: az áldozatot az ébresztette fel, hogy betörték az ablakát.

A szóváltás pillanatok alatt tettlegességig fajult. A dulakodás során az egyik férfi letépett egy falécet a kerítésről, és fegyverként használva azzal hadonászott a többiek között.

Túl komolyan vették a TikTok-kihívást

A German Police szóvivője megerősítette, hogy az eset hátterében valóban egy közösségi médiás kihívás áll, bár annak pontos részletei egyelőre nem teljesen tisztázottak. Hozzátette: mind az öt érintett könnyebb sérüléseket szenvedett.

A hatóságok nyomozást indítottak a négy feltételezett támadó ellen súlyos testi sértés és rongálás gyanújával – írja a Mirror.

Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában terjedő kihívások nemcsak ártatlan szórakozást jelenthetnek.

Az elmúlt években számos olyan trend jelent meg, amely komoly veszélyeket hordoz.

Ezek közül az egyik legmegrázóbb eset Oliver Gorman tragédiája volt: a 12 éves fiú 2025. május 5-én eszméletlen állapotban került elő otthonában, a Hyde, Tameside településen. Kórházba szállították, de nem tudták megmenteni.

A vizsgálatok szerint a halálát butángáz belélegzése okozta. A szobájában több üres dezodoros flakont találtak. A haláleset összefüggésbe hozható a „Chroming” nevű, a TikTok platformon terjedő veszélyes trenddel, amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy aeroszolok tartalmának belélegzésével próbáljanak bódult állapotba kerülni.

Szakértők régóta figyelmeztetnek: bár sok kihívás ártalmatlannak tűnik, egyesek súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethetnek.

 

