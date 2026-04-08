Ami most történik a neten, az teljesen kifordítja a vonzalom szabályait

A TikTok trend legújabb hulláma minden eddiginél furcsább — a „7×7=49” ugyanis váratlanul az internet egyik legfelkapottabb mémjévé vált. Bár elsőre csak egy alap szorzásnak tűnik, a platformon egészen abszurd jelentést kapott – írja a TheTab.
Hogyan indult a 7×7=49 TikTok trend?
Az egész egy videóval kezdődött, amelyben egy felhasználó olyan dolgokat sorolt fel, amelyeket a nők vonzónak találnak — nem csak emberekben. A listán szerepelt a „7×7=49” is, ami azonnal beindította a kommentcunamit.
Innen indult el a 7×7=49 TikTok trend magyarázat, és percek alatt mémmé nőtte ki magát.
Miért lett „vonzó” egy matek egyenlet?
A jelenség mögött egy valós neurológiai magyarázat is állhat. Ez a szinesztézia, amikor az agy különböző érzékszervi élményeket összekapcsol.
Ez azt jelenti, hogy:
- számokhoz érzéseket társíthatunk
- betűknek színe lehet
- egy egyszerű egyenlet akár „vonzónak” is tűnhet
Ezért nincs konkrét válasz arra, hogy miért vonzó a 7×7=49 TikTok trend — egyszerűen csak érzés és humor keveréke.
Így használják most a mémet
A trend gyorsan átalakult egy ironikus, vicces formává, ahol a felhasználók eltúlozzák a helyzetet:
- „Amikor a párom mindent megad, de 7×7=49 megjelenik”
- „Az esküvőmön… és feltűnik a 7×7=49”
A TikTok trend 7×7=49 mém jelentése tehát nem több, mint egy abszurd internetes poén — de pont ezért működik.
Ez a jelenség jól mutatja, hogy a közösségi médiában nem kell logikusnak lennie valaminek ahhoz, hogy virálissá váljon. Minél furcsább és megmagyarázhatatlanabb, annál gyorsabban terjed.
Felkavaró videón, ahogy TikTok-élőzés közben lelőnek egy híres influenszert
Lelőttek egy influenszert, miközben élőzött egy mexikói szépségipari szalonban. Az influenszer rajongóit sokkolta a gyilkosság.
Fegyveres támadó miatt vették körbe rendőrök az iskolát, megdöbbentő, ami kiderült
Egy ártatlannak tűnő játék komoly riadalmat okozott egy ausztrál oktatási intézményben, miután fegyveres támadástól tartottak a kampuszon. A hatóságok szerint a pánikot egy veszélyes TikTok-trend indította el, amelyet egyre több fiatal próbál ki világszerte.