Ami most történik a neten, az teljesen kifordítja a vonzalom szabályait

A TikTok trend legújabb hulláma minden eddiginél furcsább — a „7×7=49” ugyanis váratlanul az internet egyik legfelkapottabb mémjévé vált. Bár elsőre csak egy alap szorzásnak tűnik, a platformon egészen abszurd jelentést kapott – írja a TheTab.

A TikTok trend új őrülete: a 7×7=49, ami teljesen érthetetlen módon lett „vonzó"

Hogyan indult a 7×7=49 TikTok trend?

Az egész egy videóval kezdődött, amelyben egy felhasználó olyan dolgokat sorolt fel, amelyeket a nők vonzónak találnak — nem csak emberekben. A listán szerepelt a „7×7=49” is, ami azonnal beindította a kommentcunamit.

Innen indult el a 7×7=49 TikTok trend magyarázat, és percek alatt mémmé nőtte ki magát.

Miért lett „vonzó” egy matek egyenlet?

A jelenség mögött egy valós neurológiai magyarázat is állhat. Ez a szinesztézia, amikor az agy különböző érzékszervi élményeket összekapcsol.

Ez azt jelenti, hogy:

számokhoz érzéseket társíthatunk

betűknek színe lehet

egy egyszerű egyenlet akár „vonzónak” is tűnhet

Ezért nincs konkrét válasz arra, hogy miért vonzó a 7×7=49 TikTok trend — egyszerűen csak érzés és humor keveréke.

Így használják most a mémet

A trend gyorsan átalakult egy ironikus, vicces formává, ahol a felhasználók eltúlozzák a helyzetet:

„Amikor a párom mindent megad, de 7×7=49 megjelenik”

„Az esküvőmön… és feltűnik a 7×7=49”

A TikTok trend 7×7=49 mém jelentése tehát nem több, mint egy abszurd internetes poén — de pont ezért működik.

Ez a jelenség jól mutatja, hogy a közösségi médiában nem kell logikusnak lennie valaminek ahhoz, hogy virálissá váljon. Minél furcsább és megmagyarázhatatlanabb, annál gyorsabban terjed.

