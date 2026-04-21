Az Operaház vezetője keményen helyretette Magyar Pétert – mutatjuk, mit mondott

Megvan a rák gyenge pontja, így ölhető meg a daganat

tim cook

Az Apple történetének egyik legnagyobb fordulópontja jöhet

A technológiai óriás történelmi vezetőváltás előtt áll. Tim Cook lemond az Apple vezérigazgatói posztjáról, ezzel lezárul egy több mint egy évtizedes korszak.
Tim Cook lemond a Steve Jobs-tól 15 éve örökölt vezérigazgatói posztról az Apple-nél. Ez idő alatt az Apple piaci értéke mintegy 3600 milliárd dollárral nőtt.

John Ternus veszi át az Apple vezérigazgatói posztját Tim Cooktól – Fotó: HANDOUT / Apple Inc.

Tim Cook átadja a vezérigazgatói posztot

A 65 éves vállalatvezető utódja John Ternus, az Apple hardverfejlesztési ágazatának vezetője. A vezérigazgatói posztot szeptember 1-én adja át Tim Cook, aki azonban továbbra is a cégnél marad ügyvezető elnökként. Az 50 éves John Ternus mintegy 25 éve dolgozik az Apple-nél.

Az új vezérigazgató kinevezése kulcsfontosságú időpontban történik az Apple számára. A mesterséges intelligencia a legnagyobb felfordulást váltotta ki az iparágban, mióta Steve Jobs 2007-ben bemutatta az első iPhone-t.

Az Apple értéke jelenleg 4 ezer milliárd dollár, szemben azzal a 350 milliárd dollárral, amennyit Tim Cook 2011 augusztusi átvételekor ért el, röviddel Jobs halála előtt.

Egykori Apple termékek, történelmi tévedések, amelyeket ma már nem is értünk

Szörf, digitális kamera és egy konzol, amit senki sem akart. Íme az Apple históriájának legfurcsább mellékszereplői.

 

Az erős jelszó híve? Kiváló, de ne lőjön túl a célon

Kizárt a mobiljából egy fiatalt az Apple. Megváltozott a billentyűzet, nem tudja beírni a jelszót.

 

 

