Az Apple történetének egyik legnagyobb fordulópontja jöhet

Tim Cook lemond a Steve Jobs-tól 15 éve örökölt vezérigazgatói posztról az Apple-nél. Ez idő alatt az Apple piaci értéke mintegy 3600 milliárd dollárral nőtt.

John Ternus veszi át az Apple vezérigazgatói posztját Tim Cooktól

Tim Cook átadja a vezérigazgatói posztot

A 65 éves vállalatvezető utódja John Ternus, az Apple hardverfejlesztési ágazatának vezetője. A vezérigazgatói posztot szeptember 1-én adja át Tim Cook, aki azonban továbbra is a cégnél marad ügyvezető elnökként. Az 50 éves John Ternus mintegy 25 éve dolgozik az Apple-nél.

Az új vezérigazgató kinevezése kulcsfontosságú időpontban történik az Apple számára. A mesterséges intelligencia a legnagyobb felfordulást váltotta ki az iparágban, mióta Steve Jobs 2007-ben bemutatta az első iPhone-t.