Az Apple történetének egyik legnagyobb fordulópontja jöhet

Tim Cook lemond a Steve Jobs-tól 15 éve örökölt vezérigazgatói posztról az Apple-nél. Ez idő alatt az Apple piaci értéke mintegy 3600 milliárd dollárral nőtt.
Tim Cook átadja a vezérigazgatói posztot
A 65 éves vállalatvezető utódja John Ternus, az Apple hardverfejlesztési ágazatának vezetője. A vezérigazgatói posztot szeptember 1-én adja át Tim Cook, aki azonban továbbra is a cégnél marad ügyvezető elnökként. Az 50 éves John Ternus mintegy 25 éve dolgozik az Apple-nél.
Az új vezérigazgató kinevezése kulcsfontosságú időpontban történik az Apple számára. A mesterséges intelligencia a legnagyobb felfordulást váltotta ki az iparágban, mióta Steve Jobs 2007-ben bemutatta az első iPhone-t.
Az Apple értéke jelenleg 4 ezer milliárd dollár, szemben azzal a 350 milliárd dollárral, amennyit Tim Cook 2011 augusztusi átvételekor ért el, röviddel Jobs halála előtt.